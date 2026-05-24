Vibo, dopo la doppia intimidazione: Cresce la paura tra i dipendenti

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Vibo, dopo la doppia intimidazione subita dal dirigente Andrea Nocita: Cresce la paura tra i dipendenti comunali. Convocata per mercoledì prossimo un’assemblea del personale con i sindacati.

VIBO VALENTIA- Un’assemblea sindacale straordinaria per discutere dei recenti episodi intimidatori che hanno colpito amministratori e dirigenti del Comune di Vibo e per affrontare il tema della sicurezza all’interno dell’Ente. È quanto avanzato formalmente dalle organizzazioni sindacali e dalla Rsu comunale con una nota indirizzata al sindaco, al segretario generale e al presidente del Consiglio comunale. La richiesta si inserisce dopo il nuovo episodio che ha colpito il dirigente comunale Andrea Nocita, vittima prima di una violenta aggressione e successivamente dell’incendio della propria automobile, vicende che hanno portato nelle scorse ore anche alla convocazione di un Comitato straordinario per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura. Le sigle sindacali ricordano “i gravi episodi intimidatori e gli attentati” verificatisi negli ultimi tempi ai danni di dirigenti comunali (Nocita), di una consigliera comunale (Nesci), di un assessore (Talarico) e del presidente del civico consesso (Iannello).

Una situazione che, secondo i rappresentanti dei lavoratori, starebbe incidendo pesantemente sul clima interno all’Ente, compromettendo serenità e condizioni operative del personale. I sindacati sottolineano infatti come tali episodi abbiano generato “forte preoccupazione tra i lavoratori”, con inevitabili ripercussioni sul regolare svolgimento dell’attività amministrativa.

VIBO DOPO LE INTIMIDAZIONE CRESCE LA PAURA TRA I DIPENDENTI: CONVOCATA DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA E L’ORDINE DEL GIORNO SULLA LEGALITÀ

Da qui la decisione di chiedere la convocazione di un’assemblea sindacale del personale dipendente fissata per mercoledì 27 maggio alle ore 12 nella sala del Consiglio comunale, previa autorizzazione dell’amministrazione. L’obiettivo dell’incontro sarà quello di promuovere “un momento di confronto e condivisione collettiva” sui temi della sicurezza, della tutela delle istituzioni e della difesa della legalità all’interno del Comune di Vibo. L’ordine del giorno dell’assemblea prevede la discussione sui recenti atti intimidatori, una riflessione sulle condizioni di sicurezza del personale e sulle forme di tutela delle istituzioni, oltre alla valutazione di eventuali iniziative sindacali e istituzionali a sostegno della legalità e del regolare funzionamento dell’Ente.Le organizzazioni sindacali hanno inoltre chiesto la partecipazione all’iniziativa del sindaco, del segretario generale e del presidente del Consiglio comunale, oltre alla massima diffusione della comunicazione tra i dipendenti.