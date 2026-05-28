Filandari, malore fatale per il consigliere comunale Franco Panzitta

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Il presidente del consiglio comunale di Filandari, Franco Panzitta, stroncato ad un malore a 60 anni. Il cordoglio dell’amministrazione.

FILANDARI – Una notizia che non ti aspetti e quando l’apprendi rimani attonito. Franco Panzitta, presidente del consiglio comunale, è morto stroncato da un malore nella sua abitazione.

Aveva circa 60 anni. Secondo le prime informazioni, si sarebbe improvvisamente sentito male mentre si trovava in casa, sita nella frazione Arzona. Forse è stato colto da un infarto. Immediata la richiesta di soccorso da parte della figlia (in quel momento presente nell’appartamento), ma ogni tentativo di salvargli la vita si è purtroppo rivelato inutile.

Quando l’ambulanza del 118 è giunta sul posto, il consigliere comunale era già deceduto. La notizia si è diffusa rapidamente in tutto il comprensorio, lasciando sgomenta la comunità filandarese e il mondo politico locale.

MESSAGGIO DI CORDOGLIO PUBBLICATO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE GUIDATA DAL SINDACO RITA FUDULI

Particolarmente toccante il messaggio diffuso dall’amministrazione comunale, con in testa il sindaco Rita Fuduli, che ha voluto ricordarlo come «un uomo delle istituzioni e un punto di riferimento per la nostra comunità, sempre presente con senso del dovere, serietà e grande umanità». Nel ricordo affidato a una nota ufficiale, il Comune ha sottolineato come Franco Panzitta «si sia distinto per equilibrio, disponibilità e dedizione al bene comune, lasciando un segno profondo nella vita della comunità e nel cuore di quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui».

La prima cittadina, poi, interpretando il sentimento dell’intera cittadinanza, ha disposto l’esposizione delle bandiere a mezz’asta presso il palazzo municipale. «L’Amministrazione comunale e tutta la comunità di Filandari – si legge ancora nella nota – si stringono con affetto attorno alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene».

Una morte improvvisa che lascia un vuoto profondo in una comunità che in Franco Panzitta vedeva una figura di riferimento.