Incidente a Vibo Marina, anziana disabile cade in un burrone

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Un’anziana disabile è finita in un burrone a seguito di una rovinosa caduta a Vibo Marina, complicate le operazioni di recupero

VIBO VALENTIA – Nella mattinata odierna (24 luglio 2026), all’altezza di località Sant’Andrea, sulla strada che collega Vibo Marina a Pizzo Calabro, un’anziana disabile, A.B., di 73 anni, è rimasta coinvolta in una rovinosa caduta in una scarpata. Il luogo esatto è nei pressi del monumento in ricordo dei morti della Soreghina. Seppur ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto, la donna risulta attualmente in fase di riscatto da parte delle squadre di soccorritori. Nel frattempo il traffico veicolare è stato fortemente ridotto per consentire in sicurezza lo svolgimento delle operazioni di recupero che non sono state comunque semplici.

Viste le difficoltà del recupero della persona i vigili del fuoco hanno valutato l’intervento di un elicottero con operatore specializzato nel recupero con cavo. Le operazioni di soccorso sono ancora in fase di svolgimento.

Verso le 13, la donna è stata raggiunta dai soccorritori. Era cosciente e non sembrava aver riportato particolari conseguenze in seguito alla caduta. Da qui il trasferimento all’ospedale di Vibo.

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