Muore a soli 25 anni, sgomento a Francavilla Angitola

1 minuto per la lettura

VIBO VALENTIA – Si chiamava Teresa, e aveva tutta la vita davanti. Ma il destino, crudele e tragico, ha deciso di privare i suoi cari del suo sorriso. Teresa Simonetti se n’è andata in silenzio, a soli 25 anni.

Ha perso la sua battaglia, quella più importante, contro un male incurabile che l’aveva aggredita. Ha lottato con tutte le sue forze ma, purtroppo, alla fine si è dovuta arrendere, nel dolore più grande dei suoi familiari, amici e di tutta la piccola comunità di Francavilla Angitola.

Apparteneva ad una famiglia molto nota in paese, aveva studiato all’Istituto Alberghiero “Gagliardi” di Vibo Valentia, dove si era diplomata ormai da qualche anno.

Toccanti le parole di uno dei suoi insegnanti, Raffaele Cuppari, in un post su Facebook: “Carissima Teresa, sei stata chiamata in cielo il giorno dell’ascensione, eri una ragazza allegra, solare, simpatica educata amavi molto la vita e ringraziamo il Signore per la Tua presenza nella nostra scuola. Abbiamo percorso un tratto di storia insieme, il Tuo ricordo di alunna vivrà per sempre come un insegnamento nei nostri cuori, più forte di qualsiasi abbraccio e sarà più importante di ogni parola. Il Signore ti accolga in Paradiso e dia ai Tuoi genitori e alla Tua famiglia la consolazione della fede e l’abbraccio della speranza”.