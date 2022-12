Controlli nel Vibonese: due denunce e cinque persone segnalate

1 minuto per la lettura

VIBO VALENTIA – Nel corso delle operazioni svolte dalla Squadra Mobile e dal personale del Commissariato di Serra San Bruno, è stata effettuata una perquisizione in un’abitazione sospetta. Gli agenti hanno trovato cocaina in forma solida, ancora da tagliare, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi da predisporre per la vendita.

Nella stessa giornata, presso lo stadio “Luigi Razza”, durante l’incontro calcistico di finale regionale dilettanti fra Gioiese e Promosport Lamezia, un uomo è stato trovato in possesso di un fumogeno all’ingresso del settore ospiti dell’impianto sportivo, pertanto l’artifizio veniva sequestrato. Entrambi sono stati denunciati.

Durante il servizio di monitoraggio delle aree più sensibili al degrado urbano e allo spaccio di droga in tutta la provincia vibonese, gli agenti della Squadra Mobile, con la collaborazione della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Polizia di Serra San Bruno e dal Posto Fisso di Tropea hanno segnalato alla Prefettura cinque soggetti per detenzione per uso personale di marijuana.