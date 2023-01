1 minuto per la lettura

Serra San Bruno, incidente stradale nella notte: morto un 32enne

VIBO VALENTIA – Un incidente mortale si è verificato ieri sera lungo la Trasversale delle Serre in territorio comunale di Spadola lungo il viadotto nei pressi del ponte di località Sorgive ed in prossimità dell’uscita per Serra San Bruno.

A perdere la vita un giovane di 32 anni, Carmine Mannella, di Serra San Bruno, che con l’auto si è schiantato contro un guardrail.

Ancora da chiarire la dinamica del mortale sinistro. Illesa, invece, la ragazza che si trovava a bordo dell’auto.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 (dott. Papasodaro, infermiere Arena e autista Cristofalo) ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Le indagini sulla dinamica sono condotte poliziotti del commissariato di Serra San Bruno ed i carabinieri, mentre una squadra dei vigili del fuoco proveniente dal distaccamento di Serra ha effettuato la rimozione dei mezzi, unitamente al personale Anas.