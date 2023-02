Marijuana nel centro storico di Pizzo, arrestato un uomo

1 minuto per la lettura

VIBO VALENTIA – I poliziotti della Squadra Mobile di Vibo Valentia, nel cuore del centro storico di Pizzo, hanno operato una perquisizione domiciliare rinvenendo, nel sottoscala di un’abitazione, circa un etto di marijuana, già suddivisa in dosi, alcune in busta sottovuoto, oltre a svariato materiale per il confezionamento.

All’esito degli accertamenti un uomo veniva tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione della Procura della Repubblica di Vibo Valentia che ha diretto le indagini, ed all’esito dell’udienza di convalida, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.