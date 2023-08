Bagnante precipitato dalla scogliera, per salvarlo serve l'elisoccorso

1 minuto per la lettura

RICADI (VIBO VALENTIA) – Grave incidente questo pomeriggio intorno alle 18 nella zona Capo Vaticano, precisamente in località Praia di fuoco, dove un bagnante è infatti precipitato dalla scogliera in un punto accessibile solo via mare. A dare l’allarme sono state le persone che si trovavano con il malcapitato che hanno immediatamente telefonato alla Centrale Operativa del 118 di Vibo (Inf Ventrice e Iraci) che ha gestito il trasferimento del paziente a Catanzaro.

Le difficoltà del recupero del bagnante precipitato sono state dovute alle particolari condizioni morfologiche della scogliera e della zona, tant’è che gli operatori del 118 di Tropea (dottor Francolino, infermiere Lo Giudice, autista Vecchio) non hanno potuto raggiungere l’uomo facendo, così intervenire l’eliambulanza dall’ospedale di Locri in attesa che gli uomini della Capitaneria di Porto di Vibo Marina dei Vigili del fuoco, con un proprio velivolo, procedessero al recupero per il tramite di un verricello.

Nell’impatto col terreno il malcapitato ha riportato la frattura del bacino oltre ad altri traumi, ma non è in pericolo di vita.