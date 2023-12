Discutono, poi la caccia all’uomo e la sparatoria, ferito 27enne nel Vibonese

2 minuti per la lettura

Prima una discussione rapidamente degenerata, poi una vera e propria caccia all’uomo e infine la sparatoria, Far West a Sorianello nel Vibonese: ferito un 27enne

SORIANELLO (VIBO VALENTIA) – Prima la discussione, poi la caccia all’uomo, infine gli spari. È stata una notte di Natale movimentata a Sorianello, piccolo centro delle Preserre vibonesi. A rimanere ferito al un polpaccio è un giovane di 27 anni, di nazionalità straniera, presumibilmente argentina, che è stato medicato al pronto soccorso dell’ospedale di Vibo.

La gambizzazione ha avuto un prologo poco prima, intorno alla mezzanotte, quando la vittima si trovava all’interno di un bar del paese quando è nata una discussione, sembrerebbe per futili motivi, con un soggetto del posto. Gli animi si sono surriscaldati e ne è nato un acceso diverbio, sfociato probabilmente in una aggressione fisica. Lo straniero a quel punto ha abbandonato il locale e la situazione sembrava essere tornata alla normalità.

Ma non era così. Da parte dell’autore del ferimento, in base a quanto è stato possibile apprendere da fonti investigative, sarebbe scattata una vera e propria caccia all’uomo cui hanno preso parte anche altri soggetti conoscenti del primo che è terminata allorquando il 27enne è stato individuato presso la propria abitazione. Non è chiaro ancora se sia stato attirato fuori con una scusa oppure il gruppetto abbia fatto irruzione nel locale. Sta di fatto che alla vista dell’obiettivo, è stato esploso almeno un colpo di pistola che ha raggiunto il giovane ad un polpaccio, forse mentre stava fuggendo avendo intuito il pericolo.

A quel punto, il presunto responsabile e i compagni si sono rapidamente dileguati. Il rumore dello sparo e le urla della vittima hanno fatto scattare l’allarme. E mentre lo straniero è stato trasportato all’ospedale di Vibo, i carabinieri della Stazione, coadiuvati dai colleghi di Serra San Bruno, hanno avviato le indagini ricostruendo l’accaduto. Secondo quanto trapela, l’autore del gesto potrebbe essere individuato a stretto giro.

E così, mentre la quasi totalità delle persone festeggiava il natale in allegria e in famiglia, a Sorianello si è consumato un nuovo grave episodio nato, come spesso avviene, per banali discussioni. Ed è ancor più preoccupante, nonostante i continui ed encomiabili controlli delle forze dell’ordine, la facilità con la quale si reperiscano e utilizzino armi.