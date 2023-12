Mileto, investito da un’auto muore dopo un mese di agonia

2 minuti per la lettura

MILETO (VIBO VALENTIA) – Natale amaro per la famiglia Mangone. Dopo circa un mese e mezzo di agonia infatti muore il 76enne Antonio Mangone, di Mileto. L’anziano, il 19 novembre scorso, alle ore 17,30, era rimasto gravemente ferito in seguito allo scontro con un’auto, una Opel Meriva, guidata da A.D., del luogo. L’incidente era avvenuto precisamente nella frazione Calabrò, all’altezza di piazza dell’Assunta. Il pedone era stato trovato accanto l’auto in questione, steso a terra con i numerosi presenti intenti a prestargli soccorso in quanto mostrava evidenti fuoriuscite di sangue dalla testa. Il conducente del veicolo era stato sottoposto all’Alcol-Test, che però aveva dato esito negativo, ma dai controlli era emerso come la vettura fosse sottoposta a fermo fiscale, pertanto era stata contestata la violazione della norma del codice stradale.

Per risalire alla dinamica, erano state inoltre acquisite le dichiarazioni dei presenti e lo stesso automobilista che aveva riferito di aver percorso la strada a velocità ridotta e che mentre era intento ad impegnare un incrocio si era trovato improvvisamente il pedone dinanzi non riuscendo ad evitarlo. Aveva aggiunto che lungo il lato sinistro della carreggiata vi erano delle auto in sosta e che il pedone si era immesso nella carreggiata in prossimità delle stesse, impedendogli di avere piena visuale sulla strada.

Mangone, date le condizioni critiche a causa di una emorragia cerebrale, era stato condotto con urgenza dal personale sanitario presso il Pronto Soccorso di Vibo Valentia per poi essere trasferito all’Ospedale “Pugliese- Ciaccio” di Catanzaro, ove è rimasto ricoverato per circa un mese in prognosi riservata. Purtroppo la sua agonia è finita proprio a ridosso del Natale: l’anziano di Mileto muore ma sull’accaduto è in corso una inchiesta della Procura ordinaria che ha affidato l’incarico per l’autopsia al medico-legale Katiuscia Bisogni che l’ha eseguito nella giornata di ieri.