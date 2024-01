Tragedia in Campania, muore imprenditore vibonese

1 minuto per la lettura

Tragedia in Campania, in un incidente stradale sull’A30 nei pressi di Nola muore un imprenditore vibonese, Domenico Defina, ferito il socio

VIBO VALENTIA – Drammatico incidente stradale in Campania lungo la A30, l’auto a bordo della quale viaggiavano due imprenditori vibonesi si è ribaltata ed uno di loro è morto. Si chiamava Domenico Defina ed era, insieme al socio Raffaele Franzè, il titolare di una attività di installazione di infissi e serramenta che fino a qualche anno fa aveva sede nel suo paese di origine, Stefanaconi, ma da un biennio si era trasferita nella zona industriale di Ionadi.

TRAGEDIA IN CAMPANIA, MUORE L’IMPRENDITORE VIBONESE DOMENICO DEFINA

Il 38enne Domenico Defina è deceduto, come detto, in un incidente stradale avvenuto questa mattina 15 gennaio 2024 lungo la A30, in Campania, nel tratto compreso tra lo svincolo con la A1 e Nola in direzione Salerno. Sulla scomparsa di Defina è giunto il cordoglio del sindaco di Stefanaconi, Salvatore Solano.

La dinamica è da ricostruire, per cause in corso di accertamento, comunque, l’auto sulla quale la vittima viaggiava, insieme al socio, si è ribaltata più volte non lasciando scampo al 38enne che da tempo risiedeva a San Calogero, sempre nel Vibonese, dopo essersi sposato.

Il socio che si trovava con lui sul mezzo è stato trasportato nell’ospedale posto nei pressi, e le sue condizioni sono al vaglio dei medici. In Campania, i due imprenditori si trovavano per questioni di lavoro e al momento dell’incidente stavano facendo rientro in Calabria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della direzione del 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Le autorità hanno riaperto il tratto autostradale al traffico solo intorno alle 11.30.