Esplosione a Spilinga, gravissimo l'imprenditore della 'nduja, Francesco Fiamingo

Violenta esplosione questa mattina a Spilinga che ha colpito in pieno l’imprenditore della ‘nduja, Francesco Fiamingo che ha riportato ustioni sull’80% del corpo e subito trasferito a Catania

SPILINGA (VIBO VALENTIA) – Colpito in pieno da una esplosione riportando ustioni, più o meno gravi, sul 80% del corpo Francesco Fiamingo, 58 anni, noto imprenditore locale e presidente del Consorzio della ’nduja di Spilinga.

Il grave episodio si è verificato stamani intorno alle 10 in località “Saramalloni”, lungo la strada che collega il paese con il borgo di Brattirò, dove è presente lo stabilimento. L’esplosione, in base alle prime informazioni è avvenuta all’interno di un locale separato dalla struttura principale dove Fiamingo si era recato per effettuare alcune attività, quando all’improvviso si è verificata la deflagrazione dovuta, ma questo saranno gli accertamenti dei vigili del fuoco e dei carabinieri, ad una fuga di gas.

ESPLOSIONE A SPILINGA: FIAMINGO TRASFERITO A CATANIA

Investito in pieno dell’esplosione, le condizioni di Fiamingo sono apparse immediatamente molto gravi ai soccorritori che hanno allertato il 118 arrivato poco dopo allo stabilimento di Spilinga in cui insiste anche l’abitazione dell’imprenditore. Da qui il trasferimento in ambulanza prima al pronto soccorso di Vibo Valentia dove è arrivato cosciente per poi perdere conoscenza.