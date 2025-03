Tropea, vasto incendio all'isola ecologica

1 minuto per la lettura

Un vasto incendio ha interessato l’isola ecologica sita in località Campo, a Tropea. Ad andare a fuoco cumuli di rifiuti e a alcuni mezzi della ditta impegnata nella raccolta della spazzatura per conto del Comune

TROPEA – Un grosso incendio ha interessato in queste ore l’isola ecologica sita in località “Campo”. Le fiamme, particolarmente vigorose, si sono verificate intorno alle 23.15 e hanno trovato facile alimento per via della presenza di una vasta quantità di rifiuti. Il rogo ha raggiunto anche alcuni mezzi dell’impresa impegnata nella raccolta della spazzatura in città per conto del Comune di Tropea, la Muraca Srl. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco di Vibo e del distaccamento di Vibo Marina ma le operazioni, vista la complessità della situazione, sono proseguire per diverse ore. Il fumo e l’odore acre si è rapidamente diffuso raggiungendo le abitazioni circostanti.

I vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento

IL BILANCIO DELL’INCENDIO A TROPEA

Interessati dal rogo 8 automezzi adibiti alla raccolta di rifiuti solidi urbani, 1 automezzo spazzatrice e 1 scuolabus andati completamente distrutti. L’intervento del personale del 115 è valso a circoscrivere l’incendio evitando il propagarsi delle fiamme ad ulteriori automezzi parcheggiati nelle vicinanze. Impegnate nelle operazioni di soccorso 12 unità con 5 automezzi

Non è ancora chiara l’origine delle fiamme e pertanto carabinieri e polizia non escludono la pista del dolo.