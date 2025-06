Pizzo, rocambolesco incidente: auto si ribalta, ferita una donna

2 minuti per la lettura

Rocambolesco incidente nella notte tra il 10 e l’11 giugno in via Marcello Salomone a Pizzo: un’auto si ribalta e la donna alla guida è rimasta ferita rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarla

PIZZO – Attimi di grande apprensione intorno alle 2 della scorsa notte in via Marcello Salomone a Pizzo, teatro di un incidente stradale che ha visto coinvolta una giovane donna del posto. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, la ragazza ha perso il controllo della sua automobile, una Mercedes Smart di colore bianco, finendo per ribaltarsi al centro della carreggiata.

LA DINAMICA DELL’INCIDENTE A PIZZO

Secondo una prima ricostruzione, la giovane, che viaggiava da sola, avrebbe prima urtato violentemente una Citroen C2 nera parcheggiata sul lato destro della strada e, a seguito dell’impatto, la Smart si è capovolta, terminando la sua corsa sull’altro lato della via.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia e i Carabinieri della locale stazione. La scena che si è presentata ai soccorritori è stata subito complessa: la conducente era rimasta incastrata tra le lamiere contorte dell’abitacolo.

LA DONNA ESTRATTA DALLE LAMIERE DELL’AUTO

Lunghe e delicate le operazioni per liberare la conducente successivamente trasferita in ospedale a Vibo, intorno alle 3 di notte. I Vigili del Fuoco hanno infatti lavorato per circa 45 minuti con le attrezzature specialistiche per divaricare le lamiere e creare un varco sicuro per l’estrazione della giovane. Durante tutte le fasi del soccorso, la ragazza è sempre rimasta vigile e cosciente. Pur lamentando forti dolori al collo e alle gambe, le sue condizioni generali non sembrerebbero destare preoccupazioni. A scopo precauzionale, il personale del 118 le ha applicato un collare cervicale per immobilizzare il tratto rachideo in attesa dei necessari esami radiografici in ospedale.

I Carabinieri hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e hanno gestito la viabilità, rimasta bloccata per consentire le operazioni di soccorso e la successiva rimozione del veicolo.