Malore per un bagnante, paura sulla spiaggia di Parghelia

PARGHELIA (VIBO VALENTIA) – Attimi di grande apprensione nel pomeriggio di ieri, martedì 8 luglio, sulla spiaggia di Parghelia, nel Vibonese, dove un uomo di 44 anni, P. L., ha accusato un improvviso malore mentre si trovava in acqua. L’allarme è scattato intorno alle 18 grazie alla prontezza di un bagnante che ha notato l’uomo in difficoltà e ha immediatamente avvertito il bagnino. Tuttavia, la forte corrente marina aveva già trascinato l’uomo a riva prima che si potesse intervenire direttamente in mare.

Subito è stato allertato il 118 e, in pochi minuti, è partita l’ambulanza con l’equipe della PET (Postazione Emergenza Territoriale) di Tropea. A bordo il medico, dottoressa Piperno, l’infermiere Bagnato e l’autista Alviano. Raggiungere il paziente non è stato semplice: la spiaggia dove si trovava era difficilmente accessibile ai mezzi di soccorso. Intanto, alcuni bagnanti avevano già posizionato il 44enne in posizione laterale di sicurezza, in attesa dell’arrivo dei sanitari. Una manovra fondamentale, che ha probabilmente aiutato a stabilizzare le sue condizioni. Una volta prestati i primi soccorsi e stabilizzato il quadro clinico, i medici hanno disposto il trasporto d’urgenza in ospedale in codice rosso. Vista la complessità logistica, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, attivati tramite la centrale operativa del 118, per agevolare le operazioni di recupero e trasferimento del paziente sull’ambulanza.

All’arrivo in ospedale, al paziente è stata diagnosticata una sindrome da annegamento, condizione che richiede cure tempestive e monitoraggio continuo. Rapidità e coordinamento salvano una vita ancora una volta, la sinergia tra cittadini attenti, operatori del 118 e vigili del fuoco si è rivelata decisiva. Il tempestivo allarme lanciato dal bagnante, la competenza dell’equipe medica e la collaborazione dei presenti in spiaggia hanno evitato conseguenze più gravi. Il paziente si trova ora ricoverato sotto osservazione. Le sue condizioni sono stabili, ma la prognosi resta riservata.