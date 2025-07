2 minuti per la lettura

La Polizia di Stato di Vibo ha arrestato un cittadino tedesco, ricercato in Olanda, che si trovava in un resort a Zambrone, grazie all’utilizzo del sistema informatico “Alloggiati Web”

ZAMBRONE (VIBO) – La Polizia di Stato arresta un cittadino tedesco, destinatario di un Mandato di Arresto Europeo, in esecuzione di un provvedimento emesso dalle autorità giudiziarie olandesi: l’uomo, che si trovava in un resort a Zambrone Marina, era ricercato per un reato legato alla detenzione di sostanze stupefacenti, commesso nei Paesi Bassi.

FONDAMENTALE L’UTILIZZO DEL SISTEMA “ALLOGGIATI WEB”

Un’operazione portata a termine nei giorni scorsi dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Vibo Valentia che hanno agito con tempestività grazie a una segnalazione giunta alla Sala Operativa nelle prime ore del 22 luglio scorso. Fondamentale, in questo contesto, si è rivelato l’utilizzo del sistema informatico “Alloggiati Web”, strumento che consente ai titolari delle strutture ricettive di trasmettere i dati degli ospiti direttamente alla Questura.

IL CITTADINO TEDESCO ARRESTATO IN UN RESORT A ZAMBRONE

Gli investigatori, una volta ricevuta la segnalazione, si sono recati presso la struttura indicata, dove hanno rintracciato l’uomo. Condotto negli uffici della Questura per gli accertamenti di rito, è emerso che il cittadino tedesco doveva scontare una condanna a sei mesi di reclusione per il reato di detenzione di droga. Al termine delle verifiche, è scattato l’arresto e l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, in attesa della procedura di estradizione verso l’Olanda.

CONSEGUENZE PENALI PER LE STRUTTURE RICETTIVE CHE NON REGISTRANO GLI OSPITI

L’arresto è il risultato di un’efficace cooperazione internazionale tra le forze di polizia europee e dimostra l’importanza degli strumenti digitali di controllo del territorio. In particolare, l’adempimento degli obblighi da parte del titolare della struttura ricettiva ha permesso un rapido intervento, confermando l’efficacia del sistema di prevenzione e sicurezza.

La Polizia di Stato coglie l’occasione per ricordare ai gestori di strutture alberghiere e ricettive, anche private, l’importanza di rispettare scrupolosamente gli obblighi di legge in materia di registrazione degli ospiti. La mancata osservanza può comportare non solo sanzioni amministrative, ma anche, in determinati casi, conseguenze penali, specialmente quando collegata a situazioni sospette o a soggetti pericolosi.