Esplosione in un locale a Tropea: Panico in piazza

1 minuto per la lettura

A innescare dell’esplosione nel locale in Piazza Veneto a Tropea presumibilmente il gran caldo di questi ultimi giorni, ma fortunatamente nessun ferito. Indagini in corso.

TROPEA – Momenti di grande paura si sono vissuti ieri sera 25 luglio 2025, alle ore 21.50, nel cuore di Tropea, dove un’esplosione ha scosso un locale pubblico situato nella centrale piazza Veneto della cittadina tirrenica. Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio sarebbe stato provocato dallo scoppio di un contatore, verosimilmente innescato dalle alte temperature che da giorni interessano l’intera regione.

Appena si sono sprigionate le prime fiamme, le persone presenti all’interno del locale e nelle immediate vicinanze si sono allontanate in preda al panico, ma con prontezza e senza causare disordini. Fortunatamente, non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area. Presenti anche i Carabinieri e il personale del 118, pronti a prestare soccorso in caso di necessità. Le autorità stanno ora verificando le condizioni dell’impianto elettrico.