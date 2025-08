1 minuto per la lettura

Il 48enne di Nicotera è morto schiacciato da un muletto nel mobilificio dove lavorava come operaio. Il cordoglio del sindaco Marasco

Un altro tragico incidente sul lavoro spezza una vita. Antonio Arcuri, 48 anni, originario di Nicotera e da tempo residente a Mariano Comense, in provincia di Como, è morto nel pomeriggio mentre era al lavoro nel mobilificio Vimercati di Meda. Secondo le prime ricostruzioni, Arcuri sarebbe stato travolto da un muletto manovrato da un collega. Immediatamente soccorso e trasportato in condizioni gravissime all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è purtroppo deceduto poche ore dopo il ricovero.

Antonio avrebbe dovuto partire per le vacanze proprio il giorno successivo insieme alla moglie e ai suoi due figli, uno dei quali ancora tredicenne. Una tragedia che ha stravolto la quotidianità di una famiglia e lasciato sotto shock colleghi e amici.

OPERAIO DI NICOTERA MORTO SUL LAVORO. IL CORDOGLIO DEL SINDACO MARASCO: “LASCIA UN VUOTO IMMENSO”

Sconvolta anche la sua città d’origine, Nicotera, dove la notizia si è rapidamente diffusa. A nome della comunità, il sindaco Giuseppe Marasco ha voluto esprimere il proprio cordoglio.

“Voglio esprimere le più sentite condoglianze ai familiari e ai cari di Antonio Arcuri – ha affermato il primo cittadino – un giovane lavoratore originario di Nicotera, che ieri ha tragicamente perso la vita in un incidente sul lavoro a Mariano Comense, dove risiedeva da tempo. Aveva solo 48 anni e lascia un vuoto immenso nella vita di chi lo amava. Non ci sono parole sufficienti per descrivere il dolore di una perdita così ingiusta”.