Auto prende fuoco nel tratto vibonese dell'autostrada

Fuoco e paura nel tratto vibonese dell’autostrada, tra Pizzo e Sant’Onofrio, con un’auto distrutta da un improvviso incendio

VIBO VALENTIA – Attimi di paura sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, dove un’auto in transito nel tratto vibonese, ha preso fuoco. L’incidente è avvenuto in direzione Sud, tra gli svincoli di Pizzo e Sant’Onofrio.

Il conducente di una Peugeot 107, accortosi di un malfunzionamento, è riuscito ad accostare il veicolo a bordo strada e a mettersi in salvo prima che l’incendio, divampato dal vano motore, si propagasse.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Vibo, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. L’incendio ha causato anche lo sversamento di gasolio dovuto alla rottura del serbatoio.