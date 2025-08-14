Vibo, sequestrati stabilimenti abusivi e parcheggio irregolare alla Baia di Riaci

2 minuti per la lettura

Maxi-sequestro a Vibo Valentia: occupata abusivamente una spiaggia di 5.000 metri quadrati con stabilimenti abusivi, un parcheggio illegale e lavoratori in nero alla Baia di Riaci.

Vibo Valentia – Un’operazione congiunta della Guardia di Finanza di Vibo Valentia e del Reparto Operativo Aeronavale ha portato alla scoperta e al sequestro di un’ampia area demaniale marittima occupata abusivamente nella suggestiva Baia di Riaci, una delle perle della “Costa degli Dei”. Nell’ambito del dispositivo di potenziamento estivo, finalizzato alla tutela del patrimonio ambientale e della libera fruizione del litorale, i militari – con il supporto dei tecnici del Comune di Ricadi – hanno riscontrato l’occupazione illecita di circa 5.000 metri quadrati di spiaggia sottoposta a vincolo paesaggistico. Qui erano stati realizzati stabilimenti balneari privi di autorizzazioni, completi di fabbricati ancorati al suolo, un furgone adibito a bar, mezzi adibiti a deposito e numerose attrezzature da spiaggia.

Il sequestro ha riguardato quasi 200 lettini, oltre 150 ombrelloni e svariati arredi balneari. Le strutture abusive sono state rimosse per restituire l’arenile alla libera fruizione dei cittadini e dei turisti. Apposti anche i sigilli al bar e ai fabbricati riconducibili agli stabilimenti irregolari. Durante i controlli è emerso anche un parcheggio abusivo, ricavato in parte nell’area demaniale sequestrata e in parte su un terreno privato adiacente, dove l’accesso era consentito dietro pagamento.

PALELAMENTE AL SEQUESTRO DEGLI STABILIMENTI ABUSIVI NELLA BAIA DI RIACI SONO STATI INDIVIDUATI LAVORATORI IN NERO

Parallelamente, sono in corso accertamenti di polizia economico-finanziaria per verificare la posizione fiscale delle attività coinvolte: già individuati diversi lavoratori completamente in nero.

Le Fiamme Gialle sottolineano che tali interventi rientrano in una strategia mirata a contrastare condotte che limitano l’accesso pubblico alle spiagge e minacciano l’equilibrio ambientale. “Il nostro obiettivo – ribadisce il Comando – è garantire un uso legale e sostenibile della risorsa mare, a beneficio di tutta la collettività.”