Tragico incidente stradale oggi pomeriggio nell’area industriale di Maierato: nello scontro tra un camion e una moto, morto il giovane centauro di 22 anni originario di San Nicola da Crissa

VIBO VALENTIA – Ancora una giovane vittima sulle strade della provincia di Vibo Valentia: l’ultima in ordine di tempo è un 22enne di San Nicola Da Crissa, Giuseppe Marchese, che oggi pomeriggio, poco prima delle 15, è rimasto coinvolto in un incidente ed è morto all’ospedale di Catanzaro. La vittima viaggiava in sella alla sua moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un camion.

L’episodio è avvenuto nei pressi del parco commerciale “La Rocca”, nel territorio del comune di Maierato. L’impatto è stato molto violento ma il giovane era comunque cosciente all’arrivo dei soccorsi, chiaramente molto dolorante. Ad ogni modo è stato attivato l’elisoccorso da Lamezia che è atterrato nei pressi e trasportato il 22enne presso l’ospedale di Catanzaro.