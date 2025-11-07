Vibo, picchia il padre 97enne per denaro: denunciato

1 minuto per la lettura

Aggressione a Vibo, picchia il padre 97enne. denunciato dalla Polizia di Stato pretendeva dall’anziano genitore che gli desse del denaro

Ha bussato alla porta del padre, pretendendo del denaro. Al rifiuto dell’uomo, 97 anni, la situazione è degenerata in pochi istanti: urla, minacce, poi la violenza. Il figlio lo ha afferrato con forza, scaraventandolo a terra e lasciandolo ferito sul pavimento, prima di fuggire.

È successo a Vibo Valentia, lo scorso 3 novembre. L’anziano, nonostante le ferite e il dolore, è riuscito a chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenute una volante della Polizia di Stato e un’ambulanza del 118: i sanitari lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale “Jazzolino”, dove i medici gli hanno diagnosticato contusioni multiple e una prognosi di 21 giorni.

L’UOMO CHE HA PICCHIATO IL PADRE A VIBO DENUNCIATO PER TENTATA ESTORSIONE E LESIONI PERSONALI

L’aggressore è stato identificato e denunciato per tentata estorsione e lesioni personali aggravate. Al termine delle indagini, il Questore di Vibo Valentia – su istruttoria della Divisione Anticrimine e segnalazione dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – ha firmato un provvedimento di ammonimento nei confronti dell’uomo.

Il Questore gli ha intimato di modificare la propria condotta, avvertendolo che ogni ulteriore episodio rientrante nel “Codice Rosso” sarà procedibile d’ufficio e comporterà un aggravamento di pena. L’uomo è stato inoltre invitato a seguire un percorso di recupero presso un centro per autori di violenza.