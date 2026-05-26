Tragedia a Pizzo: si lancia dal viadotto, morto un uomo

1 minuto per la lettura

Si lancia nel vuoto dal viadotto a Pizzo: morto un 38enne dopo un volo di 50 metri. Chiusa l’autostrada A2 in direzione Sud

PIZZO – E’ deceduto per via delle profonde ferite riportare un uomo di 38 anni, R. V., nato a Tropea ma residente ad Acquaro, nell’entroterra vibonese del quale al momento non sono rese note le generalità, che nel primo pomeriggio di oggi, 26 maggio 2026, si è lanciato dal viadotto autostradale di Pizzo Calabro, già tristemente teatro di altri episodi analoghi. Le notizie sono al momento frammentarie, ma a quanto è stato possibile apprendere, la persona in questione ha fermato l’auto sul ciglio della carreggiata, in direzione sud, e una volta sceso dal veicolo, si è arrampicata sull’inferriata, scavalcandola, per poi lasciarsi cadere nel vuoto, da un’altezza di circa 50 metri.

Sono stati verosimilmente altri automobilisti che hanno assistito alla scena a far scattare l’allarme. Sul posto alcune squadre dei vigili del fuoco: una prima sul viadotto, mentre le altre ai piedi degli imponenti piloni alla ricerca del corpo, rinvenuto tra la fitta vegetazione.

La durata delle operazioni ha provocato la chiusura del tratto sud dell’A2 con il traffico deviato su strade alternative.