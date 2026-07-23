Zungri in lutto, morto bambino di 1 anno e mezzo, aperta una inchiesta

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Zungri in lutto: morto il piccolo Alessio Pio, un anno e mezzo, sul decesso del bambino, ricoverato nei giorni scorsi in una struttura sanitaria di Vibo Valentia, aperta un’inchiesta dopo la denuncia dei genitori

ZUNGRI (VIBO VALENTIA) – Un lutto ha colpito la comunità di Zungri: il piccolo Alessio Pio, appena un anno e mezzo, è morto al termine di un percorso sanitario complesso, iniziato nei giorni scorsi e conclusosi all’ospedale di Catanzaro.

Il bambino era stato ricoverato inizialmente in una struttura sanitaria di Vibo Valentia. Di fronte al peggioramento delle sue condizioni cliniche, si è reso necessario il trasferimento al capoluogo di regione, avvenuto nella mattinata di ieri, 22 luglio 2026. Una volta giunto a Catanzaro, secondo quanto si apprende, il piccolo presentava il sospetto di una setticemia, una grave complicanza infettiva che può portare a un rapido deterioramento delle condizioni generali del paziente. Nonostante l’impegno dei sanitari e ogni tentativo di intervento, per Alessio Pio non c’è stato nulla da fare.

MORTO BAMBINO DI ZUNGRI, I GENITORI PRESENTANO DENUNCIA

Di fronte alla tragedia, i genitori del bambino avrebbero presentato una denuncia presso la Questura di Vibo Valentia, con l’obiettivo di fare chiarezza sulle cause del decesso. Gli agenti della Squadra Mobile sono intervenuti sequestrando la cartella clinica del piccolo, nella quale è riportato l’intero percorso ospedaliero seguito nei giorni precedenti alla morte. Saranno gli accertamenti clinici disposti nelle prossime settimane, ed eventuali ulteriori approfondimenti, a poter fornire elementi utili per ricostruire il quadro sanitario e il decorso della patologia che ha colpito il bambino. La Procura di Vibo, guidata dalla facente funzioni, Concettina Iannazzo, disporrà l’esame autoptico sul corpo del piccolo per avere maggiori informazioni sulla causa del decesso e stabilire la presenza o meno di eventuali responsabilità.

La notizia ha scosso profondamente la piccola comunità di Zungri. L’amministrazione comunale si è stretta attorno alla famiglia con un messaggio di cordoglio, mentre la tragedia ha portato al rinvio della presentazione di un libro dello storico Eugenio Sorrentino, inizialmente in programma nei prossimi giorni.