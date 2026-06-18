San Calogero, presentata la nuova Giunta. Marcello Preiti fuori dal Consiglio

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Il sindaco di San Calogero, Nicola Brosio, presenta la nuova Giunta. Non convalidata l’elezione di Marcello Preiti

SAN CALOGERO – Con il primo consiglio comunale dopo le elezioni ha preso ufficialmente il via il nuovo corso amministrativo guidato dal sindaco Nicola Brosio. Questi è tornato alla guida del Comune dopo il successo ottenuto con la lista “Insieme per Crescere”, che ha superato di misura il sindaco uscente Giuseppe Maruca. In Consiglio entra anche la lista “Amministrare Insieme San Calogero-Calimera”, terza classificata, grazie al seggio conquistato da Michele Maccarone.

IL CONSIGLIO NON CONVALIDA L’ELEZIONE DI MARCELLO PREITI. IL SINDACO BROSIO: “SIAMO DISPIACIUTI”

La seduta si è aperta con la presa d’atto della decadenza del consigliere di maggioranza Marcello Preiti. «Ci siamo trovati questa tegola – ha dichiarato Brosio – perché è emersa una sua precedente condanna per una questione giudiziaria non grave. Ci auguriamo che possa fare al più presto chiarezza per rientrare a pieno titolo nel civico consesso». Al suo posto il primo dei non eletti, Saverio Currà.

IL CAPOGRUPPO MARUCA ATTACCA MACCARONE: “LA SUA RINUNCIA HA POCO DI NOBILE”

Il momento più acceso della riunione a San Calogero, ha riguardato però la rinuncia al seggio da parte di Michele Maccarone, che ha determinato l’ingresso in Consiglio di Isabella Coniglio, prima donna eletta della frazione di Calimera. La surroga ha provocato la dura reazione del capogruppo di minoranza Giuseppe Maruca, che ha espresso voto contrario. «Alla base della decisione di Maccarone – ha affermato l’ex sindaco – non ci sono motivazioni nobili o impedimenti di natura personale o politica, bensì la morosità nei confronti dell’ente pubblico. Il suo unico obiettivo era quello di mandare a casa il sottoscritto e credo ci sia riuscito».

Dal canto suo, Isabella Coniglio ha assicurato un approccio improntato alla collaborazione istituzionale, manifestando la volontà di svolgere il ruolo di consigliera «con responsabilità» e in modo costruttivo, attraverso un’attività di controllo e stimolo nei confronti dell’amministrazione.

COMUNICATA AL CONSIGLIO COMUNALE LA COMPOSIZIONE DELLA NUOVA GIUNTA MUNICIPALE

Nel corso della seduta comunicata la composizione della nuova Giunta. Ne fanno parte Domiziano Ventrici, nominato vicesindaco con deleghe al Servizio idrico e allo Sport, Gregorio Sposaro ai Lavori pubblici e al Bilancio, Maria Contartese alle Politiche Sociali e all’Ambiente e Giuseppina Razza a Istruzione e Commercio. Domenico Paglianiti designato capogruppo di maggioranza.

FRANCO MUZZUPAPPA ELETTO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SAN CALOGERO

Alla presidenza del Consiglio comunale eletto Franco Muzzopappa, con l’astensione della minoranza. Nel suo intervento, Muzzopappa, ha voluto lanciare un messaggio di apertura. Ha affermato: «Mi impegno solennemente a rappresentare tutti i consiglieri comunali e a tutelare soprattutto quelli di minoranza. Il paese ha bisogno che tutti lavorino per l’interesse generale».

IL PRIMO CITTADINO, NICOLA BROSIO, ILLUSTRA LE LINEE PROGRAMMATICHE PER IL PROSSIMO QUINQUENNIO

Presentando le linee programmatiche del mandato, il sindaco Brosio ha indicato le priorità dell’azione amministrativa: «Costituiremo una commissione ad hoc per esaminare le varie situazioni» in materia di tributi. Mentre sul fronte delle opere pubbliche l’attenzione sarà rivolta al progetto del Fosso Scalone, per il quale «ci impegneremo a reperire ulteriori risorse». Tra gli altri obiettivi figurano la ristrutturazione dei plessi scolastici, il sostegno alle associazioni, l’istituzione dello Sportello Sociale e il completamento delle opere già avviate, tra cui il campo di calcio e l’asilo nido.

In chiusura, Maruca ha rivendicato il lavoro svolto dalla precedente amministrazione, sottolineando come molte delle opere annunciate siano il risultato di un percorso già avviato. «Sono interventi in parte già avviati e in parte ancora da appaltare – ha evidenziato – frutto degli impegni assunti e portati avanti nel corso dei cinque anni di amministrazione del nostro movimento». L’ex sindaco ha infine assicurato che l’opposizione continuerà a vigilare affinché i finanziamenti ottenuti vengano utilizzati nell’interesse della comunità: «Quei fondi non appartengono a nessuna maggioranza: appartengono a San Calogero». Buona la prima.