VIDEO – Il sindaco di San Calogero Nicola Brosio presenta la giunta

Il sindaco di San Calogero, Nicola Brosio, presenta la nuova Giunta comunale durante il consiglio di insediamento. Non convalidata l’elezione di Marcello Preiti.

SAN CALOGERO (VIBO VALENTIA) – Nel corso della seduta di insediamento del Consiglio comunale comunicata la composizione della nuova Giunta del sindaco Nicola Brosio tornato alla guida del Comune dopo il successo ottenuto con la lista “Insieme per Crescere”, che ha superato di misura il sindaco uscente Giuseppe Maruca. Ne fanno parte Domiziano Ventrici, nominato vicesindaco con deleghe al Servizio idrico e allo Sport, Gregorio Sposaro ai Lavori pubblici e al Bilancio, Maria Contartese alle Politiche Sociali e all’Ambiente e Giuseppina Razza a Istruzione e Commercio. Domenico Paglianiti designato capogruppo di maggioranza. Alla presidenza del Consiglio comunale eletto Franco Muzzopappa, con l’astensione della minoranza.

La seduta del Consiglio comunale si è aperta con la presa d’atto della decadenza del consigliere di maggioranza Marcello Preiti. Al suo posto il primo dei non eletti, Saverio Currà. «Ci siamo trovati questa tegola – ha dichiarato Brosio – perché è emersa una sua precedente condanna per una questione giudiziaria non grave. Ci auguriamo che possa fare al più presto chiarezza per rientrare a pieno titolo nel civico consesso».

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