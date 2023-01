Vibo Valentia, caos negli uffici Asp: cittadini e dipendenti esasperati

1 minuto per la lettura

VIBO VALENTIA – Mattinata “agitata” alle sede amministrativa Asp di Vibo Valentia. A causa dell’enorme afflusso di utenti, diversi uffici della struttura di via Moderata Durant sono oggi andati in tilt e, a farne le spese, è stato come al solito il personale amministrativo che svolge funzione di front office.

Verso mezzogiorno, per motivi ancora da verificare, un anziano signore in attesa è andato letteralmente in escandescenza, inveendo contro i malcapitati dipendenti di turno e agitando, con fare minaccioso, il bastone di sostegno in suo possesso.

Dopo qualche minuto di panico e con l’intervento delle guardie giurate in loco, il tutto è però rientrato nella norma. Quello di oggi è l’ennesimo episodio che coinvolge le strutture sanitarie pubbliche del vibonese, dopo le recenti aggressioni verificatesi al pronto soccorso dell’ospedale Jazzolino e i precedenti atti di violenza occorsi in diverse guardie mediche del distretto sanitario vibonese.