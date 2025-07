3 minuti per la lettura

Asp Vibo Valentia, continua l’odissea dei laboratori d’analisi. Ancora stop ai prelievi dopo il blackout del server informatico che gestisce i dati dell’azienda.

VIBO VALENTIA – Ore 8 e 45 al laboratorio analisi dell’Asp, dietro l’ospedale. Entra una signora di mezza età, si avvicina allo sportello e sta per aprire bocca ma le due impiegate dietro il vetro la bloccano immediatamente, allargando le braccia, sconsolate: «No, signora, anche oggi niente prelievi, il laboratorio è ancora fermo, il problema purtroppo non è stato risolto». Scene di consueto disservizio, insomma, che si ripetono ormai da oltre dieci giorni, da quando, cioè, il server informatico che gestisce i dati dell’azienda sanitaria è andato fuori uso.

Da allora tutti i laboratori pubblici sparsi sul territorio sono praticamente chiusi, solo quello nel seminterrato dell’ospedale Jazzolino funziona a scartamento ridotto, effettua cioè soltanto gli esami inviati dal pronto soccorso ma i tecnici sono costretti a scrivere i risultati a mano su carta. Da giorni proteste e pubbliche denunce da parte di tanti utenti inferociti non sono valsi a riportare la situazione alla normalità.

APS VIBO, LE CAUSE DEL BLOCCO DEL LABORATORIO ANALISI E LE DIFFICOLTÀ TECNICHE

Le cause del blocco sono ampiamente note. Come ha ripetutamente spiegato il commissario straordinario Vittorio Piscitelli, l’inconveniente è conseguente ad alcune ripetute interruzioni dell’energia elettrica dovute verosimilmente ai picchi di caldo africano registrati la settimana scorsa. «Abbiamo subito contattato la società incaricata della manutenzione del server, che l’altro giorni è stata formalmente diffidata a risolvere il problema.

Si tratta di apparecchiature molto complesse e delicate ma – ha concluso – contiamo comunque che si torni rapidamente alla normalità». Una previsione molto ottimistica, infatti, come si diceva all’inizio, ancora ieri mattina tutto era bloccato. «Non sappiamo quando il server tornerà in funzione – allargano le braccia le due impiegate di prima – Nessuno finora ci ha detto alcunché. Ogni mattina veniamo regolarmente in servizio ma passiamo tutto il tempo praticamente con le braccia incrociate. Ci dispiace per gli utenti ma cos’altro possiamo fare?». Già, cos’altro si può fare? La palla è nelle mani della società bolognese che gestisce il server i cui tecnici, ha assicurato Piscitelli, ci stanno lavorando da giorni.

LEGGI ANCHE: Vibo, accesso bloccato al laboratorio analisi. Disabile costretta al prelievo in strada

A questo punto, pertanto, una considerazione s’impone. Delle due l’una: o la società in questione ha preso sottogamba il problema, sottovalutando i disagi arrecati agli utenti, ipotesi che ci sentiamo di escludere non foss’altro che per le comunicazioni ad essa inviate dall’Asp, oppure i suoi tecnici stanno trovando serie difficoltà a venire a capo del problema.

I CITTADINI CHIEDONO RISPOSTE E NORMALITÀ

Se così fosse, non è da escludere che l’Asp possa cominciare a prendere in considerazione l’ipotesi di rescindere il contratto, affidando il suo settore informatico a mani più affidabili e soprattutto più veloci in caso di futuri guasti. Si tratta comunque di scelte squisitamente aziendali che però ai cittadini non interessano punto, essi infatti reclamano soltanto che i laboratori analisi possano tornare subito a funzionare e che in futuro non abbiano a ripetersi simili disagi. Come si può dare loro torto?