La denuncia di un medico: «A Vibo pacemaker fermi da mesi»

3 minuti per la lettura

La denuncia del medico del pronto soccorso di Vibo Valentia, Marianna Rodolico: «Pacemaker fermi da nove mesi». E sull’annuncio dell’Asp di nuove attrezzature: «Basta propaganda sulla pelle dei malati».

VIBO VALENTIA- «NON si può restare in silenzio davanti all’ennesima passerella elettorale sulla pelle dei malati». È durissimo lo sfogo di Marianna Rodolico, medico in servizio al Pronto soccorso dell’ospedale Jazzolino, che in una nota pubblica smonta punto per punto l’autoincensamento dell’Asp di Vibo Valentia sulle presunte migliorie in corso nella sanità provinciale. L’azienda sanitaria, nei giorni scorsi, aveva diffuso un comunicato in cui annunciava nuovi investimenti e il potenziamento delle strutture, a partire dall’arrivo di una moderna apparecchiatura Tac per il nosocomio vibonese. Ma per Rodolico si tratta di “populismo spicciolo” e di «propaganda inutile» che nasconde criticità quotidiane irrisolte.

«Tac nuove, ma quelle vecchie non funzionano». «Si parla di una nuova Tac, che certo si attende da tempo – scrive la dottoressa – ma non si dice quasi nulla sul fatto che da quasi un mese le due Tac esistenti funzionano a giorni alterni. I pazienti vengono trasferiti in altri ospedali o, peggio, trascinati all’esterno per eseguire l’esame su una macchina collocata nel giardino». Una situazione che, sottolinea, «non è affatto una novità» e che rende estremamente difficoltoso il lavoro di operatori e personale sanitario, oltre a rappresentare un disagio pesantissimo per i malati.

PACEMAKER FERMI DA NOVE MESI

Non solo Tac. Rodolico denuncia anche un’altra grave carenza: «Da quasi nove mesi a Vibo non si impiantano pacemaker perché manca il radioscopio, rotto da tempo. Nel frattempo i pazienti vengono dirottati in altri ospedali». E si chiede polemicamente: «Si aspettavano forse le elezioni per ripristinare la funzione di tale strumento?». «I diritti non sono favori». Particolarmente critico anche il passaggio relativo alla medicina territoriale. L’Asp, nel proprio comunicato, aveva esaltato la nomina di un medico di base a San Gregorio, ma per la dottoressa Rodolico si tratta di «un fatto dovuto, non di un contentino alla popolazione». «Se un medico va in pensione – scrive – è ovvio che debba essere nominato un successore. Spacciarlo come un risultato straordinario è ridicolo, roba da salone di parrucchiere».

«Basta clientelismo». La denuncia della professionista vibrarese va oltre il caso specifico: «Smettiamo di fare propaganda su ciò che è scontato, perché la popolazione è stanca di essere presa in giro con questi insulti reiterati. La gente non è stupida, nessuno crede più alle menzogne raccontate pubblicamente». Un appello, quello di Marianna Rodolico, che diventa invito alla consapevolezza: «Quello che ci spetta per diritto non deve essere propagandato come un favore. Solo questa consapevolezza ci rende liberi e non succubi di una realtà alterata da chi, con metodi clientelari, continua a tenere le persone in una condizione di ricattabilità».

IL MESSAGGIO POLITICO

Un grido che chiama alla responsabilità. Le parole della dottoressa Rodolico fotografano una sanità provinciale in affanno, tra apparecchiature che si rompono, servizi sospesi e pazienti costretti a spostamenti disumani per prestazioni ordinarie. La sua denuncia mette in evidenza un nodo politico e culturale: in Calabria, troppo spesso, ciò che dovrebbe essere garantito come diritto universale – cure, strumenti, medici – viene presentato come concessione da celebrare in campagna elettorale. Il grido che arriva dal Pronto soccorso del Jazzolino è chiaro: la salute non è materia di propaganda.