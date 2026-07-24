Bimbo morto nel Vibonese, sotto sorveglianza dell’Asp 38 piccoli andati all’asilo

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Bimbo morto nel Vibonese, 38 sono sotto sorveglianza dell’Asp, il bambino ricoverato a Catanzaro sta bene, altri due in cura a Lamezia e Vibo Valentia, lutto cittadino a Zungri il giorno dei funerali

VIBO VALENTIA – Tutti i bambini, complessivamente 38, che hanno fatto accesso nell’ultimo mese alla struttura didattica di Tropea che frequentava il piccolo Alessio Pio, morto a Catanzaro due giorni fa, restano sotto la sorveglianza delle autorità sanitarie. L’Asp di Vibo Valentia ha acquisito l’elenco dalla dirigenza dell’asilo. E’ quanto si apprende da fonti sanitarie. Tutte le famiglie sono state contattate dal dipartimento Prevenzione per verificare l’eventuale insorgenza di ulteriori sintomi. Secondo quanto appreso sarebbero tutti in buone condizioni di salute.

Sul fronte dell’indagine epidemiologica sono in corso nuovi campionamenti all’interno dell’asilo da parte dei tecnici del dipartimento prevenzione per verificare l’eventuale presenza di residui batterici. Ulteriori prelievi erano stati eseguiti anche nella giornata di ieri. I risultati saranno trasmessi all’istituto zooprofilattico.

Sta bene ma resta sotto osservazione il bambino ricoverato all’ospedale di Catanzaro, dopo aver manifestato sintomi di natura gastrointestinale. È attualmente ricoverato nel reparto di Pediatria e le sue condizioni di salute sono giudicate in miglioramento. Un altro bambino è ricoverato in pediatria all’ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme. Le sue condizioni di salute non destano particolare preoccupazione ma resta sotto osservazione medica.

Ulteriori esami sono in corso anche all’ospedale di Vibo Valentia su un terzo bambino che ha fatto accesso all’ambulatorio pediatrico. Il quadro clinico dovrebbe non richiedere un ricovero ospedaliero, con ogni probabilità in giornata potrà fare rientro a casa. Nel frattempo proseguono le attività di monitoraggio avviate dal dipartimento Prevenzione dell’Asp di Vibo Valentia che già nella giornata di ieri ha avviato una indagine epidemiologica per inquadrare il fenomeno.

Intanto, il sindaco di Zungri, Serafino Fiamingo, ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino per tutta la giornata dei funerali del piccolo Alessio Pio Coppolino, il bimbo di 18 mesi morto all’ospedale di Catanzaro verosimilmente a causa di un batterio killer. “Tutta la comunità di Zungri è rimasta sconvolta da questa vicenda che ha colpito i genitori e i parenti del piccolo Alessio Pio e pertanto ho ritenuto, in segno di cordoglio nei confronti dei familiari della giovanissima vittima, proclamare il lutto cittadino nel giorno in cui si svolgeranno le esequie. Tutti noi abbiamo sperato che Alessio potesse farcela e invece questa tragedia è stata come un macigno. Il mio pensiero, dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità zungrese va a papà Domenico, mamma Maria Savia e a tutta la famiglia”.