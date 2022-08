Inquietante macchia nera in mare a Vibo Marina – VIDEO

1 minuto per la lettura

VIBO MARINA – Una preoccupante ed enorme macchia nera è apparsa questa mattina in mare a Vibo Marina, in zona Pennello. Diverse segnalazioni sono giunte alla Guardia costiera, ma ai bagnanti – visibilmente preoccupati – non è arrivata nessuna comunicazione sulla sicurezza balneare.

Secondo alcuni testimoni la scorsa notte era presente una nave in quel tratto di mare. Poi l’imbarcazione si è allontanata e in acqua è comparsa un’inquietante macchia scura. Col passare dei minuti il materiale, la cui origine resta al momento sconosciuta, si è avvicinato sempre di più a riva, allarmando ulteriormente i bagnanti.