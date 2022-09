Serre vibonesi, trovato un fungo porcino da un chilo

1 minuto per la lettura

DASÀ – Quando l’ha visto quasi non ha creduto ai suoi occhi. Giuseppe Bono, un quarantenne originario di Sant’Angelo (ma residente a Dasà), durante una delle sue abituali ricerche nelle Serre vibonesi, ha infatti rinvenuto, ieri pomeriggio, un fungo porcino di Faggio del peso di un chilo.

Si tratta di una rarità assoluta in quanto, anche se le montagne attualmente pullulano di molte tipologie di funghi, non avvengono quasi mai ritrovamenti in cui le dimensioni sono quelle summenzionate. Proprio per questo il protagonista di questa vicenda – dopo la scoperta del fungo da un chilo nelle Serre vibonesi – ha voluto condividere questa gioia con un gruppo di amici.

La pioggerella che negli ultimi giorni sopraggiunge sporadicamente in centri come Dasà o Arena e nelle montagne circostanti “aiuta” la nascita dei tuberi, in quanto la loro proliferazione è più celere. Causale che spinge tantissimi cittadini del posto (e non) a recarsi in questi boschi e portare a casa spesso e volentieri una bella quantità di miceti.

Tuttavia, anche se non è difficile incrociarsi tra ricercatori, raramente chi ha questa passione svela i propri posti segreti ai “rivali”.