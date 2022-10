1 minuto per la lettura

Vibo Valentia, un grosso cinghiale nei pressi dello stadio

VIBO VALENTIA – «Un esemplare così grosso forse credo di non averlo mai visto». È esterrefatta la signora Maria Rosaria nel raccontare l’incontro ravvicinato con un cinghiale di grandi dimensioni nel quale si è imbattuta ieri, di buon mattino, nei pressi dello stadio Luigi Razza.

L’ungulato scorrazzava tranquillamente lungo la strada che costeggia i palazzi del quartiere alla ricerca di cibo rovistando tra i contenitori dei rifiuti. La donna ha percorso, al sicuro nella sua auto, un breve tragitto insieme all’animale, scattando qualche foto per documentare l’avvistamento, che poco dopo ha attraversato viale della Pace per tornare a circolare in aperta campagna.

Non è certo la prima volta che un cinghiale viene avvistato in questa zona della città di Vibo che è a ridosso appunto di un’area caratterizzata da vegetazione.

Questa volta, fortunatamente, non ci sono state conseguenze, ma se ci fossero state persone o, peggio, dei bambini nelle vicinanze, come sarebbe andata a finire?