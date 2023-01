Fulmine colpisce una chiesa nel Vibonese e ne abbatte la croce

1 minuto per la lettura

VIBO VALENTIA – Un fulmine, intorno alle 10.30 nella zona alta del paese di Dasà (e avvertito in tutto il borgo montano) ha colpito, facendola crollare, la croce istallata sulla sommità della chiesa della Consolazione (luogo molto caro ai dasaesi e che ospita pure l’effigie della Madonna protagonista il martedì di Pasqua della ‘Ncrinata).

I detriti caduti a terra hanno finito col provocare danni anche ad alcune vetture parcheggiate nella vicina farmacia e alle finestre e i tetti delle case attigue al luogo di culto.

L’entità precisa dei danni, sarà valutata a stretto giro dai Vigili del fuoco, nel frattempo tutta l’area è stata transennata per motivi di sicurezza.

Non si registrano fortunatamente feriti e a ben vedere questo è un mezzo miracolo in quanto la zona è solitamente frequentata da persone. In quel caso le conseguenze sarebbero potute essere ben più gravi.