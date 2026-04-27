Regione Calabria, firmato il contratto di due nuovi dirigenti

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Due nuovi dirigenti prendono servizio alla Regione Calabria, firmato il contratto l’assessore Montuoro “Sancito il ritorno ai concorsi pubblici dopo 16 anni”

CATANZARO – Si è tenuta oggi, presso la sede della Giunta regionale, la cerimonia ufficiale di firma del contratto di due nuovi dirigenti della Regione Calabria. Alla presenza dell’assessore al Dipartimento Valorizzazione del Capitale Umano, Antonio Montuoro, della dirigente Generale Marina Petrolo e della dirigente di settore Roberta Cardamone, hanno siglato l’assunzione a tempo pieno e indeterminato Barbara Aversa (Area Amministrativa) e Emerenziana Romeo (Area Tecnica).

L’evento segna un momento importante per l’amministrazione: si tratta del primo concorso pubblico per dirigenti aperto all’esterno bandito dalla Regione dopo quasi vent’anni. L’ultima procedura risaliva al 2005, con assunzioni effettuate nel dicembre 2008.

“Oggi – ha dichiarato l’assessore Antonio Montuoro –celebriamo il coronamento di un percorso di rigenerazione voluto dal Presidente Occhiuto e da questa Giunta. Con il piano assunzionale (Delibera 317/2024), abbiamo riaperto le porte della Regione al merito, interrompendo un blocco che durava dal 2008″.

Il concorso, affidato al Formez a seguito della stipula di una specifica convenzione, ha registrato un’importante partecipazione: per l’Area Amministrativa sono stati 391 i candidati. Al termine della selezione, 11 soggetti sono risultati idonei, con il primato in graduatoria di Barbara Aversa. Per l’Area Tecnica, 166 candidati. La graduatoria finale ha visto 5 idonei, tra cui la vincitrice Emerenziana Romeo. L’impegno della Regione prosegue anche per i prossimi mesi. Nel Piano Assunzionale 2026 è infatti già previsto lo scorrimento delle graduatorie per l’assunzione di ulteriori dirigenti. “L’obiettivo – ha concluso Montuoro – è assicurare alla Calabria una burocrazia moderna e capace di affrontare le sfide del futuro”.