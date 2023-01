Tre storiche edicole di Vibo Valentia saranno demolite

1 minuto per la lettura

VIBO VALENTIA – Hanno fatto parte del paesaggio e della storia cittadina per decenni, luogo di ritrovo di un tempo in cui recarsi all’edicola non voleva dire solo acquistare un giornale o una rivista ma rappresentava anche un momento di socializzazione – anche solo per un saluto –, di scambi di opinioni su questioni più o meno attuali. Capannelli di persone che dicevano la loro su politica (soprattutto), sport, cronaca, cultura e tanto altro. Sono tre chioschi storici siti in vari punti della città la cui fine è ormai questione di giorni. Il Comune ha infatti disposto la loro demolizione.

Si tratta delle strutture site in piazza Municipio, in zona Autostello e in via De Gasperi, le cui attività sono cessate da un po’, alcune anche da più di un lustro. Il Comune da un lato ha approvato il piano di rivitalizzazione delle edicole ma bisogna capire adesso quali, visto che dall’altro ha deciso di smontarle dopo che i proprietari non avevano provveduto a farlo.

Il 3 gennaio 2020, veniva comunicato la cessazione dell’attività (ma il chiosco era chiuso da qualche tempo prima) sita in Piazza o Martiri D’Ungheria (o Municipio) ed ubicata su suolo pubblico, da parte della titolare Anna D’Antino. Palazzo Razza, ad aprile dell’anno successivo aveva invitato e intimato la donna di provvedere alla rimozione della struttura e al ripristino dei luoghi entro 30 giorni una volta decorso i quali avrebbe provveduto ad agire in danno nei confronti della titolare.

Dopo quella dell’Autostello, avvenuto le scorse settimane, questa mattina è stata la volta della struttura sita in piazza Municipio. La ruspa è entrata in azione davanti agli occhi di decine di persone, per lo più anziani, quindi nostalgici di quello che per decenni è stato un luogo d’incontro, di dibattito e di aggregazione.