Tragedia sfiorata a Tropea, frana parte di un costone e un masso finisce in strada

Tragedia sfiorata stamani a Tropea dove una parte di un costone lungo la ex Ss 522 frana improvvisamente finendo per invadere la carreggiata: un grosso masso finisce in strada. Lavori in corso per mettere l’area in sicurezza

TROPEA – La violenta ondata di maltempo dei giorni scorsi abbattutasi su buona parte della Calabria e anche nel territorio vibonese fa ancora sentire i suoi effetti anche se fortunatamente non si registrano feriti come in occasione della frana verificatasi stamani lungo la ex statale 522, la via di comunicazione litoranea che collega Tropea a Pizzo, nei pressi del viadotto che porta alla galleria: una tragedia evitata, indubbiamente vedendo le immagini postate da alcuni utenti su Facebook. Un grosso masso del peso di qualche quintale, infatti, si è staccato dal costone finendo sulla carreggiata. Il caso ha voluto che in quel momento sul quello specifico tratto non transitasse alcun veicolo che, contrariamente, sarebbe finito nella traiettoria del masso e quasi certamente distrutto, con esito nefasto per gli occupanti.

I vigili del fuoco sull’area della frana (foto Roberta Greco)

Immediato l’allarme e sul posto della frana si sono portati i vigili del fuoco, la polizia municipale di Tropea e i tecnici della provincia per mettere in sicurezza l’area e disciplinare il traffico in attesa dell’arrivo dei mezzi meccanici deputati alla rimozione del masso; chiaramente si svolgeranno accertamenti sulla tenuta del costone visto la sua conformazione che sembrerebbe più fragile di quanto previsto che potrebbe ulteriormente cedere accentuando ulteriormente il rischio di una tragedia. Fragilità accentuata anche dalle piogge di questi giorni.