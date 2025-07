Nicotera Marina, Arpacal: «Mare sicuro e balneabile»

2 minuti per la lettura

Danno esito positivo le analisi dell’Arpacal sulle acque di Nicotera che evidenziano una proliferazione algale di cellule vegetali, fenomeno naturale legato all’innalzamento delle temperature e alla presenza di nutrienti. Criticità solo nel fosso San Giovanni che però non scarica a mare. Soddisfatto il sindaco Pino Marasco.

NICOTERA (VIBO VALENTIA) – Buone notizie per i turisti e i residenti che frequentano le spiagge di Nicotera Marina: le recenti analisi effettuate dall’Arpacal (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria) e dall’Assessorato all’Ambiente tra il 30 giugno e il 6 luglio scorsi confermano che le acque di balneazione sono sicure e prive di contaminazioni fecali.

Il focus scientifico dell’Agenzia evidenzia che, sebbene l’analisi chimica abbia rilevato un valore elevato di azoto totale, non sono state riscontrate proliferazioni di microalghe potenzialmente tossiche. Si segnala, tuttavia, una cospicua proliferazione algale di cellule vegetali del genere Gymnodinium sp., fenomeno naturale legato all’innalzamento delle temperature e alla presenza di nutrienti, dovuta a fattori antropici come acque reflue e deflusso agricolo. Unica eccezione: nel fosso San Giovanni, isolato dal mare da un banco sabbioso, è stata rilevata la presenza di Escherichia coli, ma – precisano gli esperti – si tratta di un tratto non comunicante con le acque marine, e quindi non incide sulla balneabilità generale del litorale.

IL SINDACO DI NICOTERA: “IL NOSTRO MARE è PULITO”

A commento della relazione Arpacal, il sindaco di Nicotera, Giuseppe Marasco, ha dichiarato: «Siamo lieti di rassicurare cittadini e turisti: il mare di Nicotera è pulito, sicuro e assolutamente balneabile. Le analisi ufficiali parlano chiaro e smentiscono ogni tentativo di creare allarmismo gratuito». «Il fenomeno verificatosi nei giorni scorsi è una naturale fioritura algale, del tutto comune in determinati periodi dell’anno e priva di effetti negativi sulla salute o sulla qualità dell’acqua. Invitiamo quindi tutti a non dare credito a informazioni errate o strumentalizzazioni politiche che cercano solo di danneggiare il nostro territorio».

IL FIUME MESIMA RIMANE SOTTO OSSERVAZIONE

Intanto, ieri la Regione Calabria ha avviato un’importante operazione lungo il fiume Mesima, provvedendo alla diffusione di bioattivatori per il miglioramento della qualità delle acque. «Questa iniziativa rappresenta un passo significativo nella lotta contro l’inquinamento e mira a ripristinare l’equilibrio ecologico di un ecosistema fondamentale per il nostro territorio ed è un chiaro segnale dell’impegno della Regione Calabria nel perseguire la sostenibilità ambientale e la salute dei nostri ecosistemi», ha evidenziato Marasco.

ESTATE SICURA A NICOTERA MARINA

Con le sue acque cristalline, la sabbia dorata e la conferma scientifica della balneabilità, Nicotera Marina si prepara ad accogliere migliaia di visitatori in totale sicurezza. «Il turismo estivo è vitale per la nostra comunità e continueremo a tutelarlo con trasparenza e controlli costanti. Venite a godervi il nostro mare cristallino: vi aspettiamo a braccia aperte», ha concluso il sindaco Marasco.