3 minuti per la lettura

Il 22 luglio prossimo riaprirà al pubblico, dopo anni di abbandono e di lavori di restyling, la storica Villa Gagliardi, polmone verde e simbolo della città di Vibo Valentia. Per l’occasione prevista una serie di eventi

Vibo Valentia – Martedì 22 luglio prossimo sarà una data simbolica per tutta la città: riapre ufficialmente Villa Gagliardi, uno dei gioielli storici più amati del territorio, che torna finalmente accessibile al pubblico dopo anni di chiusura e importanti lavori di riqualificazione.

Un evento che segna la rinascita culturale e architettonica di un luogo simbolo, restituito alla cittadinanza grazie a un lungo e articolato intervento di restauro, costato 900mila euro. I lavori, avviati un paio d’anni fa sotto l’amministrazione comunale guidata da Maria Limardo, e seguiti dall’allora assessore Giovanni Russo, sono stati portati a compimento dall’attuale amministrazione del sindaco Enzo Romeo, con il fondamentale apporto del settore Lavori Pubblici diretto dall’ingegnera Lorena Callisti e la supervisione dell’attuale titolare della delega al ramo Salvatore Monteleone. Un lavoro di squadra che ha restituito splendore a uno dei luoghi più rappresentativi dell’identità vibonese.

IL PROGRAMMA DELLA SERATA DI RIAPERTURA DELLA VILLA GAGLIARDI

La serata inaugurale prevede un ricco programma culturale. Alle 19:30, a Palazzo Gagliardi, i visitatori potranno partecipare alla mostra Art Exchange, un progetto espositivo che mette in dialogo artisti locali e internazionali, offrendo un percorso visivo ricco di contaminazioni e suggestioni. Subito dopo, sarà possibile entrare per la prima volta nella rinnovata Villa Gagliardi ed esplorarne i suoi spazi più affascinanti, immersi in un’atmosfera sospesa tra storia e natura.

A concludere la serata, il concerto live dei PiccaDilli accompagnerà il pubblico con il loro stile musicale coinvolgente ed eclettico. Sarà inoltre allestita un’area food & beverage, con proposte enogastronomiche pensate per soddisfare tutti i gusti, rendendo la serata un’esperienza completa e piacevole. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza, che è invitata a partecipare a questo momento di festa e rinascita culturale.

ALCUNI CENNI STORICI DEL SIMBOLO DI VIBO

Villa Gagliardi affonda le sue radici in un passato ricco e stratificato. Già in epoca greca il sito era considerato sacro, e nel XVII secolo i Pignatelli di Monteleone lo donarono ai frati Cappuccini. L’attuale configurazione, però, risale al periodo tra il 1873 e il 1876, quando il senatore Enrico Gagliardi, all’epoca sindaco, fece demolire l’antico convento per edificare una raffinata residenza signorile, circondata da un parco in stile romantico.

Il progetto fu affidato al paesaggista francese Barriot e si sviluppò su 2,5 ettari con statue, ponti, finte rovine, grotte e belvederi. La marchesa Caterina Gagliardi, appassionata di botanica e cultura, fu la mente sensibile dietro alla scelta delle piante e alla creazione di un vero e proprio giardino sensoriale, teatro di eleganti salotti letterari frequentati da intellettuali come Matilde Serao.

Uno scorcio della villa (foto SpqVibo)

Col passare del tempo, Villa Gagliardi ha finito per cadere nell’oblio, progressivamente abbandonata e luogo di degrado dove albergavano indisturbati gli animali. Oggi, dopo un attento lavoro di recupero, torna a vivere e si apre alla comunità come spazio per eventi, esposizioni e momenti di socialità.

“Villa Gagliardi non è solo un luogo, è un simbolo della nostra identità. La sua riapertura rappresenta un nuovo inizio per tutta la città”, ha dichiarato il sindaco Enzo Romeo.