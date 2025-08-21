Mileto, vasto incendio distrugge 20 ettari di macchia mediterranea

Vigili del fuoco a Mileto per spegnere l'incendio1 minuto per la lettura
Intervento dei vigili del fuoco a Mileto per un incendio che ha distrutto 20 ettari di macchia mediterranea
Un vasto incendio si è sviluppato a Mileto, in prossimità dello svincolo autostradale A2, ed ha coinvolto superfici boscate, macchia mediterranea ed un uliveto.
Sul posto intervenute le squadre AIB di Calabria Verde che, viste le dimensioni dell’incendio, hanno richiesto l’intervento del DOS (Direttore Operazioni Spegnimento) dei vigili del fuoco per l’attivazione del supporto aereo.
Sul posto due Canadair ed un elicottero. Incendio posto sotto controllo dopo aver effettuato complessivamente circa 35 lanci, alcuni dei quali con l’impiego di ritardante. Distrutti circa 20 ettari di colture, bosco e macchia mediterranea.
