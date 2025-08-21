Vibo, liquami nei pressi della spiaggia a Trainiti: proteste di bagnanti

1 minuto per la lettura

Liquami nei pressi della spiaggia a Trainiti a Vibo Valentia: proteste di bagnanti e residenti, rimpalli tra enti

VIBO VALENTIA – Da almeno cinque giorni, nella località balneare di Trainiti, nel comune di Vibo Valentia, un tombino collocato a pochi passi dalla spiaggia riversa all’esterno liquami, verosimilmente di natura fognaria. La situazione, oltre a suscitare un forte disagio per il cattivo odore, desta seria preoccupazione per le possibili conseguenze igienico–sanitarie, specie considerata la vicinanza con un villaggio turistico molto frequentato in questa stagione.

La scena è quotidiana: un flusso maleodorante che si riversa sulla strada e si avvicina alla battigia, accompagnato da un odore nauseabondo che rende difficile l’accesso in spiaggia. I bagnanti, insieme ai residenti della zona, hanno più volte segnalato la problematica agli uffici comunali competenti, alla polizia municipale e alle forze dell’ordine. Tuttavia, denunciano di essersi trovati di fronte a un continuo rimpallo di responsabilità: dal Comune al Corap, l’ente regionale che gestisce parte della rete idrica e fognaria, dove però – sostengono i cittadini – “nessuno risponde”.

La vicenda ha alimentato accese proteste e momenti di tensione tra chi vive e frequenta la località costiera, che in questi giorni dovrebbe accogliere turisti e vacanzieri e che invece si trova a fronteggiare un’emergenza ambientale. “È inaccettabile – affermano alcuni residenti – che in piena stagione estiva una località turistica venga abbandonata in queste condizioni”.

Intanto cresce la rabbia per l’inerzia delle istituzioni e per il silenzio degli enti preposti. Gli abitanti chiedono un intervento immediato per fermare la fuoriuscita dei liquami e bonificare l’area, prima che la situazione degeneri ulteriormente e si trasformi in un danno irreparabile per la salute pubblica e per l’immagine turistica del territorio.