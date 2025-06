"My Esmeralda", il super yacht di lusso al porto di Vibo Marina

3 minuti per la lettura

Super yacht di lusso “MY Esmeralda” approda al porto di Vibo Marina: una vetrina internazionale per la Costa degli Dei. Attraccato al pontile della Marina Carmelo, il colosso da 62 metri ha accolto a bordo l’élite del turismo di lusso. Lo yacht appartiene al miliardario cipriota Polys Haji-Ioannou

VIBO MARINA – Si chiama “MY Esmeralda” ed è uno degli yacht privati più affascinanti al mondo: ha attraccato martedì scorso ore al pontile della “Marina Carmelo” di Vibo Marina, trasformando il porto vibonese in una passerella esclusiva per il turismo di altissimo livello. Un’imbarcazione imponente – 62 metri di lunghezza – che ha occupato un’intera porzione del molo, catalizzando lo sguardo di curiosi e appassionati di nautica. Il tutto nella magica atmosfera del crepuscolo con colori da dipinto.

A bordo, una dozzina di ospiti selezionati, scesi a terra per un’escursione sulla Costa degli Dei. Ad attenderli ben tre veicoli NCC che li hanno verosimilmente accompagnati a Tropea e Pizzo, due delle perle turistiche del Vibonese. Non si è trattato, dunque, di un semplice scalo tecnico, ma di una tappa di piacere in piena regola per i passeggeri dell’Esmeralda, segnale della crescente attrattività della costa vibonese anche per il jet set internazionale.

LUSSO E COMFORT PER POCHI ELETTI

MY Esmeralda è un vero e proprio palazzo galleggiante. Costruito nel 1981 da Codecasa Yachts e sottoposto a vari refit nel corso degli anni, lo yacht è in grado di ospitare fino a 12 ospiti in 11 eleganti suite, tra cui una suite armatoriale, tre cabine doppie e sette cabine gemelle. In totale sono disponibili 18 letti, tra cui tre king size, una queen e 14 letti singoli.

A bordo, ogni desiderio viene esaudito: ci pensano i 19 membri dell’equipaggio altamente qualificato, garanzia di un servizio a cinque stelle. Il valore dell’imbarcazione? Circa 20 milioni di dollari. Un prezzo adeguato per uno dei simboli del lusso galleggiante mondiale.

IL PROPRIETARIO: UNA DINASTIA TRA MARE E BUSINESS

Dietro lo splendore di MY Esmeralda c’è un nome noto nel panorama armatoriale e finanziario internazionale: Polys Haji-Ioannou. Miliardario cipriota, è il figlio del compianto magnate marittimo Loucas Haji-Ioannou, scomparso nel 2008, che negli anni ’80 e ’90 possedeva la più vasta flotta privata di petroliere al mondo. La fortuna della famiglia Haji-Ioannou è legata anche alla compagnia aerea easyJet, fondata dal fratello di Polys, Stelios.

Oggi Polys porta avanti la tradizione familiare con una flotta di 17 navi cisterna e numerosi investimenti immobiliari, specialmente tra Grecia, Cipro e Norvegia. MY Esmeralda è il suo orgoglio personale, simbolo di un’eredità che unisce business, lusso e passione per il mare.

IL PORTO DI VIBO MARINA SI CONFERMA HUB DEL TURISMO NAUTICO

La sosta dell’Esmeralda non è un episodio isolato. Negli ultimi anni, il porto di Vibo Marina si è imposto come punto strategico nel circuito del turismo nautico di lusso del Mediterraneo. Vicino alle Isole Eolie e alla Costa degli Dei, con servizi portuali sempre più efficienti e partnership con operatori turistici locali, lo scalo vibonese riesce a offrire approdi sicuri e collegamenti veloci con le principali mete turistiche della Calabria tirrenica.

L’arrivo del superyacht alza ulteriormente l’asticella: Vibo Marina si propone come porto d’élite, pronto ad accogliere armatori e turisti facoltosi in cerca di riservatezza, bellezza paesaggistica e servizi personalizzati.

Un’opportunità che il territorio può e deve cogliere, puntando su un’accoglienza integrata e su una promozione all’altezza delle sue bellezze naturali e del crescente interesse della clientela internazionale. Il passaggio di “MY Esmeralda” non è solo un evento da cronaca glamour, ma un segnale chiaro: il lusso naviga sempre più spesso verso le coste vibonesi.