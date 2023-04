Maltempo, scuole chiuse a Vibo Valentia

1 minuto per la lettura

VIBO VALENTIA – Prima ancora di pubblicare l’ordinanza (che poi puntualmente è arrivata) sul portale del comune di Vibo Valentia il sindaco sceglie Facebook per non perdere tempo ed avvisare i cittadini vibonesi che, causa allerta meteo, domani, lunedì 3 aprile, tutte le scuole di Vibo saranno chiuse.

«A causa di avverse condizioni meteorologiche relative alla diramazione dell’allerta arancione – scrive il sindaco Maria Limardo sul proprio profilo – si dispone la chiusura delle SCUOLE di ogni ordine e grado, statali e paritarie, ivi compresi i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, comprese le attività scolastiche ed extrascolastiche, degli impianti sportivi e di parchi e ville ricadenti nel territorio di Vibo Valentia per la giornata di lunedì 3 aprile 2023».

Nell’ordinanza, poi, Maria Limardo rimarca «l’esigenza di limitare al massimo gli spostamenti di persone e veicoli sul territorio cittadino in previsione o in coincidenza di eventi meteo-idrologici potenzialmente calamitosi». Ciò «al fine di garantire la pubblica incolumità in modo particolare di soggetti vulnerabili (minori) i cui spostamenti determinano una circolazione veicolare e pedonale molto intensa».

Quindi viene «ritenuto opportuno, a salvaguardia dell’incolumità dei cittadini e per evitare condizioni di disagio alla cittadinanza in ordine alla partecipazione alle attività scolastiche con particolare riferimento agli spostamenti da e verso le strutture scolastiche, adottare provvedimenti a scopo cautelativo, aventi carattere di emergenza, per la sicurezza pubblica». Per cui scuole chiuse su tutto il territorio comunale.