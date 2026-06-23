Il mercato settimanale di Vibo Marina cambierà sede

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L’ufficialità ancora non c’è ancora, tuttavia nel corso del consiglio comunale di ieri il sindaco Enzo Romeo ha confermato che a breve ci sarà una nuova ubicazione per lo svolgimento del mercato portuale a Vibo Marina

VIBO VALENTIA – L’ufficialità ancora non c’è stata, ma durante l’ultimo consiglio comunale il sindaco Enzo Romeo ha confermato che (a breve) ci sarà una nuova ubicazione per lo svolgimento del mercato portuale a Vibo Marina.

Difatti, prima del luglio 2022, il mercato aveva luogo nel centro urbano di Vibo Marina: lì, ogni lunedì mattina, i venditori ambulanti giungevano di buon’ora per sistemare i loro banchi di frutta, verdure e altri prodotti agro-alimentari mentre, sulla vicina via stazione, si svolgeva contemporaneamente il mercato dedicato ai prodotti non alimentari. In seguito, da quella data in poi, la precedente amministrazione comunale guida da Maria Limardo decise di spostare l’intero mercato in un’area adiacente alla stazione ferroviaria. Motivi di sicurezza, questa fu la motivazione che la maggioranza in carica diede alla decisione presa.

IL SINDACO ROMEO CONFERMA LO SPOSTAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE

Nell’occasione, a prendere la parola durante la seduta svoltasi nell’aula consiliare di piazza Martiri d’Ungheria è stato il consigliere di opposizione Antonio Schiavello (Fratelli d’Italia) che si è rivolto alla maggioranza chiedendo lumi sullo stato d’arte della situazione. A rispondere è stato il Sindaco in prima persona, il quale ha voluto chiarire alcuni importanti passaggi sulla vicenda: “Confermo – ha esordito Romeo nel suo intervento – che è nostra volontà dare seguito a un atto amministrativo che sancisca lo spostamento ufficiale del mercato rispetto al luogo dove si svolge in questo momento. Ciò anche a causa del perseverare da parte di “FS” delle note richieste economiche”.

Da sempre, la storia di questo importante appuntamento settimanale per la comunità delle frazioni costiere è molto travagliata. Il problema dell’area mercatale sussiste da oltre vent’anni, in quanto, dal lontano 2003, sulle amministrazioni che si sono alternate gravano ancora oggi i canoni arretrati da versare alle FS. Il perché è presto detto: tali somme non sono mai state saldate al locatore, una cifra pari a circa 400mila euro. Tutt’oggi il Comune di Vibo ha in fitto dalle Ferrovie un’area di 14.000 mq, compreso un capannone industriale fatiscente per cui esborsa anche un canone. Da qui le pesanti richieste economiche avanzate negli ultimi mesi da parte dell’azienda ferroviaria nei confronti dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Romeo.

TEMPI STRETTI PER IL TRASFERIMENTO DEL MERCATO DI VIBO MARINA

Tornando all’nterrogazione comunale, il Sindaco Romeo ha voluto rendere noti i prossimi atti rispetto al tema: «Con il Comandante della polizia locale, Michele Bruzzese, e il Dirigente di settore Andrea Nocita stiamo pianificando nel più breve tempo possibile lo spostamento del mercato nel centro cittadino o, eventualmente, sul lungomare. Ciò tenendo anche conto delle richieste pervenute da parte dei commercianti e degli ambulanti, oltre che della situazione dei passi carrabili presenti al centro e dei parcheggi a pagamento. Questi ultimi, nel corso degli anni si sono attivati nelle zone attualmente di interesse per il trasferimento del mercato».

Per concludere, il Sindaco Romeo ha promesso un suo personale impegno per una rapida conclusione della vicenda, ma, tuttavia, le sue spiegazioni hanno ricevuto un giudizio negativo da parte del consigliere Schiavello.