Regionali in Calabria, Mammoliti (Pd): “Siamo arrivati all’appuntamento impreparati”

VIBO VALENTIA – Nonostante le 4.762 preferenze conquistate, Raffaele Mammoliti non è riuscito a riconquistare un seggio in consiglio regionale. L’esponente dem, reduce da un consenso personale di rilievo nel Vibonese, analizza con lucidità le ragioni della sconfitta del centrosinistra, indicando errori, limiti e prospettive per il futuro.

«Senza fare troppi giri di parole – afferma Mammoliti – abbiamo subito la terza sconfitta consecutiva in poco più di cinque anni. A mio avviso non ha funzionato affatto la scelta delle candidature dell’ultima ora. Già mesi fa, in una riunione con il segretario regionale Irto e il gruppo Pd, avevo espresso il timore di una possibile fine anticipata della legislatura. Chi fa politica deve saper leggere i processi, altrimenti farebbe meglio a occuparsi d’altro. Purtroppo ci siamo fatti trovare impreparati: dopo quattro anni di governo del centrodestra, il centrosinistra non può continuare a muoversi all’ultimo momento. Servono scelte democratiche, magari attraverso le primarie, e candidati condivisi dagli elettori calabresi».

Il dato personale di Mammoliti resta comunque consistente: «Ho migliorato il risultato nella provincia di Vibo e nel capoluogo. Ho registrato una lieve flessione a Catanzaro e un vero e proprio tracollo a Crotone, passando da 1.700 a 560 preferenze. Ringrazio comunque tutti coloro che mi hanno sostenuto e continuerò il mio impegno politico, anche consolidando l’esperienza positiva con +Europa».

Nel Partito democratico l’unico eletto è stato l’ex sindaco di Soverato, Ernesto Alecci. Una vittoria che, secondo Mammoliti, non deve essere letta come un terremoto interno: «Gli assetti usciti dal congresso provinciale non possono essere messi in discussione da una competizione elettorale. Non credo nel partito degli eletti: la vera forza del Pd sta negli iscritti e nei militanti. È ora di completare i gruppi dirigenti e rendere il partito più plurale e inclusivo». Sul fronte interno, Mammoliti respinge anche le critiche legate alla scelta di schierare più big nello stesso collegio.

«Tutte le candidature erano legittime. Abbiamo cercato di coinvolgere tutti in uno spirito collettivo, non individuale. Apprezzo lo sforzo di Tassone e Soriano in una situazione complicata». Quanto alla vittoria di Occhiuto, per il dem «chi governa parte sempre avvantaggiato: dispone di strumenti e narrazione. Noi non abbiamo fatto opposizione pregiudiziale, ma avanzato proposte su bonifiche, industria e lavoro. Forse non siamo riusciti a comunicare adeguatamente l’attività svolta, anche per la frammentazione interna. Un’alternativa credibile non si costruisce con comunicati stampa, ma con progetti su sanità, occupazione e sviluppo sostenibile».

Da dove ripartire? «Dai problemi reali delle persone, interpretando i bisogni e trasformandoli in azione politica concreta. Solo così si costruiscono le vittorie future». Sul piano personale, Mammoliti rivendica un lavoro svolto “con disciplina e onore”: «Non ho rimpianti. Forse avrei dovuto difendere meglio alcune posizioni rispetto alla disciplina di partito, ma rifarei tutto. Continuerò a dare il mio contributo da militante, con responsabilità e passione».

Sulla legge elettorale: “Vibonese penalizzato, serve ripristinare i collegi provinciali”

Uno sguardo infine alla rappresentanza vibonese, oggi drasticamente ridotta: «È vero, il Vibonese esce ridimensionato. Per questo ho presentato due proposte di legge: una per ripristinare i collegi provinciali, l’altra – firmata con Antonio Lo Schiavo – per introdurre il voto disgiunto, che oggi manca. Ma bisogna superare la logica provinciale: il collegio Catanzaro–Crotone–Vibo va interpretato in modo unitario. Lo stesso Vito Pitaro, eletto del Vibonese, ha ottenuto consensi importanti in tutte e tre le province».

E sull’amministrazione comunale di Vibo conclude: «Abbiamo votato per le regionali, non per le comunali: l’amministrazione Romeo va sostenuta senza se e senza ma».