Elezioni Acquaro, Barilaro ricorre al Tar e la commissione elettorale si oppone

Elezioni Acquaro: Ricorre al Tar l’ex sindaco Barilaro contro la ricusazione della lista per vizi formali. Attesa decisione; battaglia proseguirà al Consiglio di Stato

ACQUARO (VIBO VALENTIA)- È attesa per la giornata di domani la decisione del Tar Calabria sul ricorso presentato da Giuseppe Barilaro e dai delegati della lista “Uniamo Acquaro” dopo che la Commissione elettorale circondariale della Prefettura di Vibo Valentia ha ricusato la loro lista per meri vizi formali. La ricusazione sarebbe scaturita dalla mancanza della data sull’autenticazione delle firme dei sottoscrittori e dal mancato inserimento del logo da tre centimetri nei moduli di sottoscrizione. Il simbolo, infatti, non era stato incollato sui moduli ma allegato separatamente, una scelta che la Commissione ha ritenuto non conforme alle disposizioni.

ELEZIONI ACQUARO: IL RICORSO AL TAR DI BARILARO E LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE

Un colpo di scena inatteso, considerato che si tratta di irregolarità di carattere formale e non sostanziale. Per questo motivo Barilaro e i suoi sostenitori hanno deciso di rivolgersi al Tar, presentando — tramite i propri legali — un ricorso volto a ottenere la riammissione della lista. Ma un nuovo sviluppo è arrivato nella giornata odierna: la Commissione elettorale circondariale si è costituita in giudizio davanti al Tar, chiedendo la conferma della ricusazione e la dichiarazione di nullità del ricorso. Nella memoria difensiva, l’organo ha ribadito le stesse motivazioni già contenute nel verbale con cui era stata disposta l’esclusione. Cresce quindi l’attesa per la decisione del Tar, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Qualora la lista di Barilaro non dovesse essere riammessa, la battaglia — assicurano i suoi sostenitori — proseguirà nelle sedi romane del Consiglio di Stato.