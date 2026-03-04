Comunali Briatico, la scrittrice Giusy Staropoli Calafati si candida a sindaco

2 minuti per la lettura

L’ex consigliere di minoranza di Briatico Giusy Staropoli Calafati annuncia la propria candidatura alle comunali come sindaco di Briatico

BRIATICO – «Oggi non posso che condividere questa scelta con tutti voi. Mi candido a sindaco del mio paese, tanto amato. Perché se esiste anche una sola possibilità di rinascita, io ho il dovere di fare in modo che accada». Con queste parole l’ex consigliere comunale di minoranza Giusy Staropoli Calafati annuncia la propria candidatura a sindaco di Briatico, diventando la prima donna a proporsi alla guida del Comune.

«Assumersi l’impegno di guidare la comunità è, prima di tutto, un atto di responsabilità civile», aggiunge, sottolineando il legame con il territorio: «Chi mi conosce sa che non mi tiro indietro, che non mi arrendo, che combatto per diritto e per dovere». La candidata racconta il rapporto profondo con il paese: «Ci sono luoghi che non si scelgono: si amano. Io, Briatico, l’ho scelta restando. E non con le mani in mano, ma mettendomi al servizio. Non per essere servita, ma per servire».

COMUNALI BRIATICO, LA CANDIDATA STAROPOLI CALAFATI SI PROPONE COME SINDACO E ILLUSTRA IL PROGRAMMA

Staropoli Calafati non manca di richiamare l’attenzione sui problemi del territorio: «Oggi guardo il mio paese con dolore, perché è ferma, sospesa in un tempo che non le appartiene più. Ma guardo anche con speranza, perché so che dentro ognuno di noi arde ancora il desiderio di ritrovare la Briatico viva, festante, orgogliosa».

La candidatura sarà sostenuta da «una squadra straordinaria, giovane, preparata e radicata nel territorio, donne e uomini che hanno scelto di mettersi al servizio della comunità con responsabilità, competenza e spirito costruttivo». Tra le priorità indicate: migliorare i servizi, valorizzare le frazioni e il patrimonio naturale e culturale, creare opportunità affinché i giovani possano restare. «Abbiamo il dovere di arrestare il declino, programmare lo sviluppo e costruire il futuro dei nostri figli. Il futuro non si eredita. Si costruisce insieme», conclude la scrittrice e poetessa, e già candidata al consiglio regionale con il centrodestra.

Mentre la Staropoli Calafati annuncia la sua discesa in campo, Francesco Arena è in campagna elettorale. Dall’amministrazione uscente ancora tutto tace. Allo stato non è dato sapere se il sindaco Lidio Vallone si sottoporrà al vaglio degli elettori briaticesi per chiedere il bis.

