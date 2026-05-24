Elezioni comunali, quorum raggiunto ad Acquaro, Barilaro festeggia

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Ad Acquaro il superamento del quorum alle elezioni con la lista unica elegge Giuseppe Barilaro sindaco, chiudendo così la fase di commissariamento.

AQUARO (VIBO) – Il verdetto delle urne è arrivato ancor prima dello spoglio ufficiale, sancito dal dato più temuto in presenza di un unico schieramento: il superamento del quorum. I cittadini di Acquaro hanno risposto in massa all’appello elettorale, recandosi ai seggi fin dalle prime ore del mattino con un flusso costante che ha blindato l’elezione di Giuseppe Barilaro.

L’ex sindaco, alla guida della lista unica “Acquaro un tempo nuovo”, si riprende così la guida dell’ente locale. Si chiude in questo modo la parentesi del commissariamento prefettizio, durato 18 mesi a seguito dello scioglimento del consiglio comunale per presunte infiltrazioni mafiose, e il commissariamento degli ultimi sei mesi a seguito del mancato raggiungimento del quorum della lista di Giuseppe Ferraro alle elezioni del 24 novembre 2025 rimasta l’unica dopo l’esclusione di quella dello stesso Barilaro dalla competizione per questioni tecniche-burocratiche.

Ma adesso la comunità è tornata al voto affidandosi nuovamente al progetto guidato dal primo cittadino uscente. Per Barilaro si tratta di una rivincita e di una soddisfazione non indifferente, giunta al termine di un lungo periodo di transizione. In questi 24 mesi di commissariamento, l’ex sindaco ha scelto la via del silenzio e del massimo rispetto per le istituzioni, attendendo l’esito dell’iter giudiziario e amministrativo legato allo scioglimento, senza mai alimentare polemiche e lasciando che fosse la sua comunità a esprimersi.