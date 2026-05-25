Acquaro, Barilaro torna sindaco con un’affluenza record

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Giuseppe Barilaro riconfermato sindaco di Acquaro battendo l’unico avversario: l’affluenza, con numeri da record

Una vera e propria valanga di voti quella che si è abbattuta sui seggi di Acquaro nelle giornate di ieri e oggi (24 e 25 maggio 2026), decretando il trionfo di Giuseppe Barilaro e della sua lista “Acquaro un tempo nuovo”. In un contesto elettorale singolare, che vedeva un unico schieramento in corsa, l’unico vero avversario da battere era l’affluenza. Un nemico, lo spettro del mancato quorum, letteralmente polverizzato già nel pomeriggio della prima giornata di votazione. ​La soglia minima da raggiungere per rendere valida la tornata elettorale era fissata a 615 voti. Ma i cittadini di Acquaro hanno risposto in massa, recandosi alle urne sin dall’apertura dei seggi. Alla fine, il contatore dei votanti ha sfiorato quota mille.

UN CHIARO SEGNALE POLITICO E SOCIALE

Un dato che non è solo un numero, ma un chiaro segnale politico e sociale: la comunità ha voluto dimostrare con forza la propria vicinanza e il proprio sostegno all’ex sindaco. ​Per Giuseppe Barilaro, infatti, questa elezione ha il sapore dolce di un riscatto atteso a lungo. Nel 2023 il ministero dell’Interno aveva sciolto la precedente amministrazione per presunte infiltrazioni mafiose. In quei due lunghi anni, una commissione straordinaria ha gestito il comune. In questo periodo di commissariamento, Barilaro ha scelto la strada del profilo basso: un silenzio rigoroso e rispettoso, in attesa che l’iter burocratico e giudiziario facesse il suo corso. La risposta della cabina elettorale, in questo senso, suona come una riabilitazione popolare senza appello.

La comunità di Acquaro, come si ricorderà, era stata chiama alle urne lo scorso novembre, quando un’analoga tornata elettorale si era risolta in un nulla di fatto. In quell’occasione, la lista di Barilaro era stata esclusa per vizi formali, lasciando in campo il solo Giuseppe Ferraro con la lista “Bene Comune”. Quell’esperimento era però fallito clamorosamente: Ferraro si era fermato a soli 439 votanti, ben sotto la soglia minima, lasciando il paese a un ulteriore fase di commissariamento che ha condotto il comune fino ad oggi.

​Ieri e oggi lo scenario è diametralmente opposto. Già dalla serata di domenica, non appena si è avuta la certezza matematica del superamento del quorum, in paese sono scattati i festeggiamenti. Acquaro volta pagina e si affida nuovamente a Giuseppe Barilaro per l’inizio di quel “tempo nuovo” promesso in campagna elettorale