Elezioni Amministrative 2026, le sfide tra aspiranti sindaci nei comuni del Vibonese

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Elezioni 2026, nel Vibonese sono 13 i comuni al voto per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco, ecco le sfide

Nella provincia di Vibo Valentia sono 13 i comuni in cui si svolgono le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco. In particolare, la tornata elettorale ha chiamato alle urne i cittadini di Acquaro, Briatico, Limbadi, Maierato, Monterosso Calabro, Ricadi, San Calogero, San Gregorio D’Ippona, Serra San Bruno, Spilinga, Tropea, Vallelonga, Zaccanopoli.

ELEZIONI 2026, LA SFIDA TRA CANDIDATI SINDACO NEI COMUNI DEL VIBONESE

ACQUARO CANDIDATO VOTI % BARILARO GIUSEPPE – Sindaco Eletto 935 100,00 Elettori: 1.563 | Votanti: 959 (61,36%) | Schede nulle: 13 – Schede bianche: 11 – Schede contestate: 0

BRIATICO CANDIDATO VOTI % MASSARA COSTANTINO 0 0 ARENA FRANCESCO 0 0 VALLONE LIDIO 0 0 STAROPOLI GIUSEPPINA DETTA GIUSY 0 0 Elettori: 4.010 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

LIMBADI – Sez. 1/6 CANDIDATO VOTI % TAVERNITI ANTONINO 67 40,12 LUZZA COSTANTINO 52 31,14 MUZZUPAPPA GIOVANNI 48 28,74 Elettori: 2.993 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

MAIERATO CANDIDATO VOTI % RIZZELLO GIUSEPPE 0 0 CHIRICO ALESSANDRO GIUSEPPE ANTONIO 0 0 Elettori: 2.818 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

MONTEROSSO CALABRO – Se. 2/3 CANDIDATO VOTI % LAMPASI ANTONIO GIACOMO 381 100,00 Elettori: 1.277 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

RICADI – Se. 1/6 CANDIDATO VOTI % LOCANE DOMENICO 107 71,81 MOBRICI PASQUALE 42 28,19 Elettori: 5.092 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

SAN CALOGERO CANDIDATO VOTI % MACCARONE MICHELE 0 0 BROSIO NICOLA MARUCA GIUSEPPE Elettori: 1.299 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

SAN GREGORIO D’IPPONA CANDIDATO VOTI % LACQUANITI ALESSANDRO 0 0 FARFAGLIA PASQUALE 0 0 Elettori: 2.617 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

SERRA SAN BRUNO CANDIDATO VOTI % DAMIANI VINCENZO CARMELO 0 0 BARILLARI ALFREDO 0 0 TASSONE ADRIANO Elettori: 7.327 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

SPILINGA CANDIDATO VOTI % MARASCO ENZO FULVIO – Sindaco Eletto 758 100,00 Elettori: 1.168 | Votanti: 805 (68,92%) | Schede nulle: 39 – Schede bianche: 8 – Schede contestate: 0

TROPEA CANDIDATO VOTI % MACRÌ GIOVANNI DETTO NINO 0 0 RODOLICO GIUSEPPE DETTO PINO 0 0 PISERA’ ANTONIO Elettori: 6.419 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

VALLELONGA CANDIDATO VOTI % SERVELLO ABDON 0 0 MAZZOTTA MARIA GRAZIA 0 0 Elettori: 1.302 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –