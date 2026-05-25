X
<
>

Elezioni Amministrative 2026, le sfide tra aspiranti sindaci nei comuni del Vibonese

| 25 Maggio 2026 15:24 | 0 commenti

Elezioni Amministrative 2026, le sfide tra aspiranti sindaci nei comuni del Vibonese

elezioni comunali Crotone, Elezioni amministrative 2026 in Calabria, elezioni amministrative 2026, Amministrative 2026 calabria sfide
4 minuti per la lettura

Elezioni 2026, nel Vibonese sono 13 i comuni al voto per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco, ecco le sfide

Nella provincia di Vibo Valentia sono 13 i comuni in cui si svolgono le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco. In particolare, la tornata elettorale ha chiamato alle urne i cittadini di Acquaro, Briatico, Limbadi, Maierato, Monterosso Calabro, Ricadi, San Calogero, San Gregorio D’Ippona, Serra San Bruno, Spilinga, Tropea, Vallelonga, Zaccanopoli.

ELEZIONI 2026, LA SFIDA TRA CANDIDATI SINDACO NEI COMUNI DEL VIBONESE

ACQUARO

CANDIDATOVOTI%
BARILARO GIUSEPPE – Sindaco Eletto935100,00
Elettori: 1.563 | Votanti: 959 (61,36%) | Schede nulle: 13 – Schede bianche: 11 – Schede contestate: 0

BRIATICO

CANDIDATOVOTI%
MASSARA COSTANTINO00
ARENA FRANCESCO00
VALLONE LIDIO00
STAROPOLI GIUSEPPINA DETTA GIUSY00
Elettori: 4.010 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

LIMBADI – Sez. 1/6

CANDIDATOVOTI%
TAVERNITI ANTONINO6740,12
LUZZA COSTANTINO5231,14
MUZZUPAPPA GIOVANNI4828,74
Elettori: 2.993 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

MAIERATO

CANDIDATOVOTI%
RIZZELLO GIUSEPPE00
CHIRICO ALESSANDRO GIUSEPPE ANTONIO00
Elettori: 2.818 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

MONTEROSSO CALABRO – Se. 2/3

CANDIDATOVOTI%
LAMPASI ANTONIO GIACOMO381100,00
Elettori: 1.277 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

RICADI – Se. 1/6

CANDIDATOVOTI%
LOCANE DOMENICO10771,81
MOBRICI PASQUALE4228,19
Elettori: 5.092 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

SAN CALOGERO

CANDIDATOVOTI%
MACCARONE MICHELE00
BROSIO NICOLA
MARUCA GIUSEPPE
Elettori: 1.299 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

SAN GREGORIO D’IPPONA

CANDIDATOVOTI%
LACQUANITI ALESSANDRO00
FARFAGLIA PASQUALE00
Elettori: 2.617 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

SERRA SAN BRUNO

CANDIDATOVOTI%
DAMIANI VINCENZO CARMELO00
BARILLARI ALFREDO00
TASSONE ADRIANO
Elettori: 7.327 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

SPILINGA

CANDIDATOVOTI%
MARASCO ENZO FULVIO – Sindaco Eletto758100,00
Elettori: 1.168 | Votanti: 805 (68,92%) | Schede nulle: 39 – Schede bianche: 8 – Schede contestate: 0

TROPEA

CANDIDATOVOTI%
MACRÌ GIOVANNI DETTO NINO00
RODOLICO GIUSEPPE DETTO PINO00
PISERA’ ANTONIO
Elettori: 6.419 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

VALLELONGA

CANDIDATOVOTI%
SERVELLO ABDON00
MAZZOTTA MARIA GRAZIA00
Elettori: 1.302 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

ZACCANOPOLI

CANDIDATOVOTI%
BUDRIESI MARIA00
GRILLO FRANCESCO00
Elettori: 1.091 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA